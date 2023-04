Autolinee Toscane assume Autisti, analisti e non solo

Tante opportunità di lavoro negli ambiti più disparati a Pistoia, provincia e territori limitrofi. Vediamo insieme le offerte più importanti. L’azienda Logivi Srl ricerca 2 autisti: uno munito di patente b, l’altro munito di patente C ed abilitazione CQC. Viene richiesta attività di caricoscarico e trasporto merci deperibili. Obbligatorio il possesso delle patenti esplicitate nell’offerta. Gradita esperienza nel ruolo. Si offre contratto a tempo indeterminato con orario full time. Informazioni e candidature al numero 348 4084057 oppure via e-mail a [email protected] Lavoro simile ma azienda diversa: Orologio Network ricerca un autista per trasporto pasti. I candidati debbono avere la patenta C,CQC e carta tachigrafica. Viene richiesta disponibilità dal lunedì alla domenica dalle 10.30 alle 14 e dalle 16.30 alle 20 per 5 giorni a settimana su turni (totale 35 ore settimanali). Info: 349 5963433.