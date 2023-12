Autobus, province mobilitate: "Siamo pronti alla class action". At: "Già investiti 370 milioni"

Un ultimatum destinato ad Autolinee Toscane: se dal primo gennaio il servizio bus non sarà assicurato nei termini del contratto, le province toscane daranno il via ad azioni legali e class action contro l’azienda di trasporto. Questo quanto messo nero su bianco, nel comunicato della Upi, l’unione delle province toscane. La decisione è stata presa nel corso di un direttivo straordinario dei presidenti provinciali dopo che Autolinee Toscane ha annunciato gli ultimi tagli al servizio. A originare la problematica è la norma che prevede il divieto di circolazione dei bus di categoria Euro 2, vale a dire quelli più vecchi e datati. Come conseguenza si prospetta il blocco di quasi 240 bus su tutto il territorio regionale: "Con un taglio indiscriminato – si legge nel comunicato – su centinaia di corse, comprese quelle scolastiche, per i pendolari e ad alta frequentazione". Le province toscane, compresa quella di Pistoia, non ci stanno. "Riteniamo inaccettabile – affermano i presidenti provinciali – questa mancanza di programmazione di una multinazionale che con la gara unica avrebbe dovuto portare nella nostra regione qualità dei servizi, investimenti ed efficienza e che invece non è riuscita a far fronte a una situazione di blocco dei mezzi inquinanti".

Autolinee Toscane ha risposto a tono alle osservazioni delle province: "Siamo meravigliati dai toni e dalle scelte annunciate dalle province toscane. Nonostante le difficoltà presenti, e in parte imprevedibili, proprio il nostro essere una grande azienda ci ha consentito di raddoppiare l’acquisto dei bus previsto dal contratto di gara per il primo anno, 200 in tutto. La sostituzione dei bus Euro 2 è una priorità: abbiamo già investito direttamente oltre 370 milioni di euro in Toscana in soli due anni, cosa che, ci risulta, non è mai successa in precedenza. "Che il nostro approccio sia corretto e lineare, è riconosciuto dal fatto che in altre Regioni d’Italia, a fronte di questa e altre difficoltà come la carenza di autisti, è stato tagliato il servizio del Tpl mentre qui non è successo. In Toscana però – concludono da AT – si pagano i ritardi nell’assegnazione della gara di 6 anni, che ci hanno obbligato a comprare i vecchi bus ì anche se non volevamo. Anzi: l’alienazione degli Euro 2 dopo soli due anni comporterà, per la nostra azienda, una minusvalenza di oltre 1 milione di euro".

Le prospettive, però, non sono buone per un ritorno alla normalità in tempi brevi per abbonati e passeggeri. Oltre al blocco dei mezzi Euro 2 alla fine di quest’anno, al 31 dicembre 2024 la normativa prevede anche lo stop ai mezzi Euro 3, ancor più recenti, ma soprattutto ancor più diffusi nei parchi mezzi di Autolinee Toscane.

"Il blocco a fine 2024 dei 700 mezzi Euro 3 sarebbe il definitivo colpo di grazia a uno dei servizi pubblici essenziali per i cittadini" conclude l’Upi.

Autolinee Toscane ribatte: "La tanto criticata gara consentirà, in realtà, di far entrare entro il 2025 complessivamente 1.005 bus, di fatto raggiungendo il rinnovamento della metà della flotta toscana, facendone abbassare l’età media dai 14 anni del 2021, a una media europea, circa 6 anni. C’è una emergenza nazionale, noi stiamo lavorando per recuperare ritardi degli anni passati, e la colpa sarebbe nostra?". Tra un batti e ribatti e l’altro, utenti e abbonati attendono un vero miglioramento del servizio che, a detta loro, per il momento non si vede. Viste le premesse, però, anche il 2024 potrebbe continuare a essere difficile per chi sceglie il bus come mezzo per i propri spostamenti. Francesco Storai