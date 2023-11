Autobus in ritardo o troppo pieni. Esplode la rabbia delle famiglie

Genitori arrabbiati per i disservizi degli autobus per gli studenti aglianesi che frequentano le superiori a Pistoia. "I ragazzi e le ragazze che si recano al liceo Forteguerri o alle scuole sul viale Adua, prendono gli autobus della linea 12 che copre la tratta Pistoia-Agliana e viceversa – riferiscono alcuni genitori -. La mattina, per esigenze scolastiche gli autobus dovrebbero essere tre: uno per piazza San Francesco, uno per il viale Adua diretto e uno che copre la tratta piazza San Francesco, Stazione viale Adua. La mattina molti studenti prendono il bus delle 7.10 circa da Agliana, che parte dalla piazza di San Michele e arriva già pieno alla fermata di via Magni, di fronte al palazzo comunale, con la conseguenza che alcune mattine non si sono fermati, costringendo i ragazzi ad aspettare quello successivo ed entrare alla seconda ora, oppure noi genitori a portarli a scuola. Gli studenti - spiegano i genitori - hanno solo otto permessi giustificati per entrata in ritardo e rischiano di esaurirli in pochi giorni. I ragazzi possono tentare di anticipare la partenza, con maggiori sacrifici e le stesse incertezze, perché il servizio è a singhiozzo e con orari sballati. In diversi abbiamo scritto sia ad Autolinee Toscane, sia al presidente della Regione Eugenio Giani, il quale ci ha risposto dicendo che la nostra istanza era stata inoltrata all’ufficio mobilità della Regione".

Il padre di una studentessa del liceo Forteguerri racconta: "La scorsa settimana il bus della linea 12 per piazza San Francesco è passato regolarmente lunedì e martedì, mercoledì però non è passato e l’ho accompagnata io, ovviamente con disagio: fila in strada, entrata a scuola in ritardo per mia figlia, pure io in ritardo a lavoro. Giovedì e venerdì non sono passati i bus per piazza San Francesco. Abbiamo preso la decisione di accompagnarla noi in auto visto che il trasporto pubblico non funziona. Abbiamo scritto alla Regione, alla Provincia e al Comune ma senza avere risposta". La mamma di una ragazza che frequenta il liceo scientifico aggiunge: "Il problema principale è che in realtà non c’è un bus che va da Agliana al viale Adua diretto per riuscire a entrare a scuola in orario. Ci dovrebbe essere quello delle 7.10 ma è impossibile arrivare al liceo scientifico per le 8 con il traffico che c’è. Quindi prendono il primo che passa e poi cambiamo alla Stazione o piazza San Francesco. Ma i bus arrivano già pieni e non si fermano. Non va meglio al ritorno. Ieri il bus delle 13.10 circa da viale Adua è arrivato a San Michele alle 14.20". La rabbia delle famiglie è tanta anche per avere pagato l’abbonamento, trimestrale o addirittura annuale all’inizio dell’anno scolastico.

Piera Salvi