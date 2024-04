Autobus e sicurezza. I sindacati insorgono. At: "Aperti al dialogo"

"Non possiamo più accettare che gli autisti siano costretti a lavorare in condizioni di totale insicurezza". Non usano mezzi termini le sigle sindacali che, nella giornata di ieri, hanno inviato una lettere aperta a Prefettura e ad Autolinee Toscana. La questione sicurezza è tornata prepotentemente alla ribalta dopo il brutto incidente di sabato, quando un bus della linea 13 ha urtato e ferito due studenti che stavano cercando di salire sul bus non ancora del tutto fermo. "Purtroppo tali condotte da parte degli utenti – si legge nella nota – sono ormai una pericolosa prassi. Ogni giorno, soprattutto nelle fasce orarie delle corse scolastiche, assistiamo a veri e propri assalti ai mezzi. Non di rado avvengono anche danni agli stessi autobus ed altre situazioni poco edificanti che rischiano di coinvolgere altri utenti, magari più disciplinati". La lettera è firmata congiuntamente dalla sigle Fil-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti e Faisa/Cisal.

"Come organizzazioni sindacali territoriali – continua la nota – non possiamo più accettare che i lavoratori del settore siano costretti a lavorare in condizioni di totale insicurezza. Più volte ci siamo appellati ad enti e istituzioni preposte alla tutela ed al controllo dell’ordine pubblico, segnalando a più riprese la criticità nella quale quotidianamente operiamo. Ci rivolgiamo anche all’azienda Autolinee Toscane. Abbiamo proposto a più riprese l’apertura di un tavolo tecnico in sede prefettizia di monitoraggio sulle criticità del servizio pubblico, quali appunto l’assalto ai mezzi e le aggressioni agli operatori, che coinvolgesse enti, istituzioni, forze dell’ordine, azienda e organizzazioni sindacali. Ad oggi le nostre richieste non sono state prese in considerazione, ma riteniamo che non sia più possibile aspettare oltre".

I sindacati sottolineano come la situazione in piazza Dante, di fronte alla stazione ferroviaria, diventi particolarmente pericolosa ogni giorno dalle 12.30 alle 14.30. Lo scenario consueto è quello di decine di ragazzi e ragazze che si spintonano per guadagnarsi il diritto di salire per primi sul bus quanto, però, questo ancora è in movimento. Una brutta e pericolosa abitudine, probabilmente alla base del doppio infortunio di sabato scorso.

Autolinee Toscane, nel frattempo, ha comunicato ufficialmente la propria disponibilità ad un incontro con le sigle sindacali. "Autolinee Toscane – si legge in una nota diffusa dall’azienda – è sempre disponibile al confronto ed al dialogo, sia con i sindacati che con le istituzioni, per affrontare insieme i problemi e trovare le migliori soluzioni per la sicurezza per tutti, passeggeri e personale, e il miglior servizio per gli utenti".

Francesco Storai