Auto in fiamme in autostrada Esce e si salva

I vigili del fuoco del comando di Pistoia distaccamento di Pescia, sono intervenuti ieri pomeriggio per l’incendio di un’autovettura in autostrada A11 all’altezza del km 41. All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco l’autovettura era completamente avvolta dalle fiamme. Il conducente, per fortuna, ha avuto la prontezza di fermarsi sulla corsia di emergenza e scendere mettendosi in sicurezza oltre il guard-rail. Non ha riportato ferite. Sul posto presente personale della polizia stradale per la gestione della viabilità che restava aperta nella sola corsia di sorpasso e personale della società autostrade Spa per quanto di loro competenza.