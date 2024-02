Auto finisce fuori strada. Grave ventenne

L’auto ribaltata ha destato grande paura e preoccupazione nei soccorritori, fino a che non è stato chiaro che L.P., 19 anni, di Maresca, che era alla guida, aveva lasciato la vettura con le proprie. E’ stato poi trasportato in elicottero, in codice rosso, all’ospedale di Pisa. L’impatto è avvenuto nel tratto della sp 18bis, Lizzanese, poco a valle della vecchia stazione ferroviaria di Gavinana, poi trasformata in pub e oggi non utilizzata. L’auto si è ribaltata in un rettilineo finendo contro il guard-rail. Non sembra che il fondo stradale fosse particolarmente problematico, a esempio per la perdita di gasolio da parte di qualche mezzo che vi fosse passato in precedenza, ma la dinamica è comunque ancora da chiarire. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10.30 di ieri sul posto sono rapidamente intervenuti i carabinieri, i volontari della Croce Rossa, l’automedica, i vigili del fuoco e la polizia municipale, che hanno trovato il giovane già fuori dalla Citroen Saxò bianca, semidistrutta.

Quel tratto di strada, che collega Maresca a Gavinana, non è nuovo a incidenti, purtroppo anche molto gravi, la cui causa potrebbe essere nel fondo stradale, disseminato di buche e dislivelli, criticità rilevate dai cittadini che ne vorrebbero una miglior manutenzione. Nei giorni scorsi se ne era registrato uno tra un pullman e una utilitaria, anche quello fortunatamente non aveva fatto registrare danni importanti alle persone. In ragione della serie di traumi riportati dal giovane, i sanitari hanno comunque disposto il ricovero in ospedale, così il ragazzo, che non ha mai perso conoscenza e non risulta in pericolo di vita, è stato stabilizzato e imbarcato su Pegaso 3, che lo trasportato all’ospedale di Pisa per gli accertamenti e le cure del caso.

Andrea Nannini