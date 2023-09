Auto a fuoco. Paura in A11: fiamme domate

Paura ieri pomeriggio sull’autostrada A 11 al casello di Pistoia. Erano da poco passate le 18,30 quando è scattata la richiesta di auto, perché un’auto aveva preso fuoco. Sul posto è subito intervenuta una Squadra della centrale dei vigili del fuoco di Pistoia con l’ausilio dell’autobotte. La macchina alimentata a gpl aveva preso fuoco dopo il casello di Pistoia, in direzione Pisa nord. Per fortuna non ci sono stati feriti. A causa della perdita di gas dal serbatoio della vettura che è perdurato durante le operazioni di spegnimento, si è reso necessario chiudere il traffico sulla corsia direzione mare per garantire la sicurezza dello scenario. Sul posto anche polizia stradale per il controllo del traffico.