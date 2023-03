Autista per trasporto pasti Lo cerca la coop Cristoforo

Tante e diversificati gli annunci di lavoro per questa settimana disponibili in provincia di Pistoia e nelle aree confinanti. La cooperativa Cristoforo ricerca un autista per trasporto pasti in area pistoiese in possesso di patente C, CQC e carta tachigrafa. Viene rcihiesta disponibilità dal lunedì alla domenica dalle 10.30 alle 14 e dalle 16.30 alle 20 per 5 giorni a settimana su turni (totale 35 ore settimanali). Informazioni e candidature al numero 349 5963433 o via e-mail a [email protected] Nell’area di Pescia, invece, l’aziena Nuova Valdiflora ricerca un impiegato amministrativo con mansioni di prima nota, registrazione fatture, liquidazione iva, registro ordini e fatturazione elettronica. Info e candidature allo 0572 428419 o via e-mail a [email protected] Infine, il signor Francesco Scalise ricerca quattro muratori per lavori di ristrutturazione edile presso vari cantieri nella provincia di Pistoia e nelle province limitrofe. Viene richiesta minima esperienza nel settore e forza fisica. Informazioni e candidature direttamente al signor Scalise al numero 347 0189788.