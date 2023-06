Autismo, così la città diventa amica "L’inclusione nella vita quotidiana"

Alcune barriere possono essere abbattute con la conoscenza e l’inclusione, a fianco dei disabilità. Per aiutare nel presente e per creare il dopo-di-noi. La Fondazione Raggio Verde è una di quelle realtà che si sta impegnando anche in questa direzione. Ne abbiamo parlato alla casa di Gello, insieme a Giancarlo Magni, presidente Fondazione Raggio Verde, a Matteo Maccione, dottore responsabile del progetto, al direttore sanitario della struttura Alessandro Scarafuggi e alla direttrice operativa Michela Andreini.

Dottor Maccione, cos’è l’autismo?

"È un disturbo di compromissione a livello dello sviluppo della persona che coinvolge interazione, comunicazione sociale e linguaggio. È un disturbo variabile, non per tutti uguale. Coinvolge una persona su 77 in Italia, maggiormente il sesso maschile. In provincia di Pistoia ci sono circa un centinaio di bambini fino a 5 anni".

Quanto è importante, dottor Scarafuggi, dedicarsi a creare il dopo di noi?

"L’autismo fino a non molti anni fa veniva considerata una patologia dell’età evolutiva, ma oggi è riconosciuta anche in età adulta. Mentre per i bambini una strada è educativa, per gli adulti ci sono bisogni esistenziali che continuano per la vita. Molta parte di questi bisogni vengono coperti da servizi ma soprattutto dai familiari. I modelli di assistenza cercano di tener di conto che ci deve essere un continuo per tutta la durata della vita indipendentemente da famiglia. Dalla qualità della vita, al poter vivere in un ambiente normale. Più la patologia verrà conosciuta, meno ci sarà bisogno di assistenza".

Da qui il vostro progetto, dottor Maccione.

"È tanto importante il dopo di noi come l’ora con noi. Le famiglie in primis devono aver possibilità di mantenere qualità di vita per vivere nel comune di appartenenza. Ecco il perché di questo progetto. Fornire gli strumenti necessari, ma la cittadinanza deve avere consapevolezza di costruire insieme".

Quindi comprendere le diversità è un’opportunità.

"Il nostro contributo alla consapevolezza può essere il primo aiuto. Far capire al territorio che c’è una struttura che si occupa di queste dinamiche e l’intento è non lasciare dentro le strutture le persone, ma dare loro l’opportunità di esprimersi liberamente nell’ambiente cittadino".

Presidente Magni, perché avete scelto Bonelle per il vostro progetto autism friendly?

"Perché Bonelle ha da sempre ben accettato e voluto questa associazione che si occupa di autismo tanto che il quartiere insieme al circolo si sono resi disponibili per farlo insieme. È una piccola città".

Dottor Scarafuggi, a chi si rivolge il progetto?

"A tutta la popolazione di Bonelle, scuole esercizi commerciali, pubblica amministrazione che saranno chiamati dal comitato di quartiere, promotore insieme a noi".

Dottor Maccione, ci spiega come si articola?

"Una serie di incontri formativi al comitato di quartiere. In una parte del sito della Fondazione si può interagire, con domande e risposte, mappe dei negozi. Fornendo ai cittadini del materiale per facilitare l’accessibilità ai luoghi. Oltre un supporto extra per chi volesse affrontare in maniera più continuativa".

Quali sono le vostre aspettative e le vostre speranze, presidente Magni?

"Proseguire con questo tipo di attività. La nostra Fondazione ha ambulatorio e centro diurno. Un problema per l’autismo rimane sul settore del lavoro, se il contesto sociale non lo sente parte di sé tutto è vano. Un processo che non finirà mai. Non solo curare le persone ma anche dare un progetto di vita. Finalizzare il lavoro giornaliero inserendole nel tessuto sociale. Migliorare il giudizio di sé. Far capire che certi fallimenti si possono vincere".

A Bonelle avete un altro sogno? Mi riferisco alla vecchia scuola.

"È un edificio abbandonato da anni. In tempo di super bonus avevamo chiesto al Comune che ci desse in comodato l’immobile e lo avremmo rimesso a posto. Volevamo farne un appartamento e servizi sociali. La cosa non si è concretizzata per i tempi della pubblica amministrazione. Ma il progetto non lo abbandoniamo. Le amministrazioni locali possono dare immobili non utilizzati alle associazioni del terzo settore. La nostra speranza sulla scuola non è quindi svanita".

Gabriele Acerboni