"Ausiliari del traffico ’privati’, così non va"

Non solo ztl: com’è noto, dal primo luglio è cambiata anche la gestione e il controllo delle aree di sosta a pagamento del comune di Pistoia: per i prossimi cinque anni ad occuparsi dei servizi correlati sarà un soggetto privato. Compresi gli accertamenti delle violazioni in materia di sosta dei veicoli nelle aree blu e degli spazi residenti. Un cambiamento sostanziale che però non è stato apprezzato da tutti: "La nuova gestione dei parcheggi prevede un appalto a una società esterna che incasserà una quota molto generosa degli introiti, pari al 35% – afferma Nicola Maglione, attivista del Movimento 5 stelle Pistoia nonché ex consigliere comunale –: un’ulteriore delega al privato del servizio pubblico, con effetti negativi per l’erario. In più a questa società è riconosciuto il diritto di mettere sul territorio i propri ausilari del traffico – aggiunge –, che in sostanza potranno emettere sanzioni, esclusivamente in materia di sosta negli stalli blu e residenti, senza passare dai vigili urbani".

"Quando quattro anni fa avevamo chiesto l’assunzione dei cosiddetti ’vigilini’ attraverso la polizia municipale – ricorda Maglione –, che avrebbero potuto anche per elevare altre multe relative alle violazioni del codice stradale, come ad esempio sosta vietata, traffico ostruito e stalli per disabili indebitamente occupati, ci fu risposto che sarebbe stata una vessazione per i cittadini. La vera vessazione mi sembra invece quella varata dall’attuale Amministrazione – conclude il pentastellato – visto che mira a far cassa senza aiutare i vigili (che ieri come oggi devono far fronte alle note carenze d’organico) per far rispettare il codice della strada e aumentare la sicurezza".

