Aumiller, talento pianistico da Monaco di Baviera. Preludio con gli studenti del Musicale Forteguerri

Al via la magia musicale degli Amici dell’Opera: la stagione concertistica 2024 comincia stasera, venerdì 12 gennaio, alle 21.30, come sempre nell’aula magna del seminario, con un giovane pianista virtuoso originario di Monaco di Baviera: Jacob Aumiller. Tra i numerosi premi conquistati in concorsi nazionali e internazionali, Aumiller, classe 2001, ha vinto lo scorso anno il primo premio al concorso pianistico Rospigliosi, il primo premio assoluto al Concorso Internazionale di Ischia e il secondo posto al prestigioso Premio Venezia. Ha iniziato lo studio del pianoforte a cinque anni; dal 2019 studia al Conservatorio "Bonporti" di Trento e ha partecipato a numerose masterclass con i più grandi solisti internazionali, tra i quali Alexander Kobrin, Roberto Cappello e Pasquale Iannone. Aumiller è supportato dalla borsa di studio "Carl-Heinz Illies" della Deutsche Stiftung Musikleben. In programma, la Sonata n.5 op.53 di Scriabin, la Sonata n.21 op.53 "Waldstein" di Beethoven, lo Scherzo op.4 di Brahms ed alcuni degli Études-Tableaux op. 39 di Rachmaninoff. Come sempre, gli spettatori potranno godere anche di un breve preludio musicale tenuto dagli studenti del Liceo Musicale Forteguerri.

Il calendario della nuova stagione prevede concerti ogni due settimane, sempre il venerdì sera. Il prossimo 26 gennaio sarà la volta di un collaudato gruppo pistoiese, il Trio BNB: Matteo Bartoletti al clarinetto, Filippo Brilli al sax tenore e Irene Micheli al flauto. Insieme a loro il baritono Massimo Dolfi. La stagione è realizzata grazie al contributo di Farcom e Unicoop Firenze sezione soci di Pistoia. L’ingresso è libero a offerta. Info 335-5439579

