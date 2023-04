"Aumenterà l’impegno sul fronte immigrazione"

PISTOIA

"Una situazione che non ci dà allarme, ma che ci fa tenere giustamente sempre in allerta". Così il questore di Pistoia, Olimpia Abbate, nell’intervista che ci ha rilasciato a margine della celebrazione del 171° anniversario di fondazione della Polizia di Stato, commenta i dati dell’ultimo quadriennio e in particolare quelli dell’ultimo anno, che fotografano un calo diffuso dei reati. "I dati sulla delittuosità – aggiunge – fanno rilevare per l’anno 2022 una leggera diminuzione, che è un indice che tutto sommato ci conforta. Il territorio è comunque interessato da piccoli e grandi fenomeni criminali, che vanno monitorati, seguiti e che richiedono il nostro intervento".

Quali sono le maggiori criticità nella nostra provincia?

"Sono sicuramente i reati contro il patrimonio, che hanno un andamento costante in alcuni periodi dell’anno, in coincidenza con le festività, con le vacanze, con i periodi di buio, in particolare con i fine settimana. A questi si aggiungono i reati inerenti gli stupefacenti, che comunque sono una piaga che affligge tutto il territorio nazionale. Sono risultati, invece, in diminuzione quest’anno i reati relativi alla violenza familiare, che comunque ci hanno tenuto impegnati".

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera allo stato di emergenza sui migranti per la durata di sei mesi, questo cosa vuol dire per Pistoia?

"Vuol dire che all’ufficio immigrazione sarà richiesto un ulteriore impegno. Come si vede dai dati, sul territorio della nostra provincia c’è un numero cospicuo di immigrati, che ci impegnano sia per le attività di prevenzione e di controllo, sia per le attività burocratiche, quelle connesse al rilascio dei permessi e delle loro autorizzazioni. Questi impegni aumenteranno ed aumenterà il lavoro, ma d’altro canto l’immigrazione è un fenomeno con il quale dovremo fare i conti per un lungo periodo".

Questi 171 anni che oggi si festeggiano, cosa vogliono dire per la Polizia di Stato?

"Sono anni di impegno, anni di dedizione e di sacrificio al servizio della comunità. Chiaramente ce li portiamo addosso con orgoglio, convinti che la Polizia di Stato, così come le altre forze di polizia sul territorio, ha assolto ed assolve quotidianamente il suo dovere di essere sempre vicina al cittadino".

Patrizio Ceccarelli