Aumentano gli aiuti. L’esperienza modello dell’Emporio Solidale: "Vicini ai più deboli"

Sono stati 104 i nuclei familiari, per un totale di 271 persone, che complessivamente nel 2023 hanno beneficiato del supporto dell’Emporio Sociale, grazie al progetto annuale "E.S.I.S.T.O. Emporio Sociale: Innovazione Solidale e Territorio Organizzato". In totale durante l’anno sono stati distribuiti 42.286 prodotti, pari a circa 26,7 tonnellate di cibo e generi di prima necessità per l’igiene personale e della casa. Gestito da Pozzo di Giacobbe, che lo ha Co-finanziato con Cooperativa Gemma, Comune di Quarrata, e Chiesa Valdese grazie ai fondi dell’Otto per Mille Valdese, il progetto Esisto ha portato all’emporio risorse per circa 92mila euro, impiegate nelle attività di gestione del minimarket, nell’acquisto e nella distribuzione dei generi di prima necessità, nelle raccolte alimentari e nella realizzazione di percorsi di riattivazione sociale. Il cuore pulsante di questa operosa organizzazione sono i volontari, che ogni giorno prestano servizio tra gli scaffali dell’Emporio. Delle famiglie che ne hanno beneficiato circa il 70% sono italiane, mentre il resto proviene da 12 diversi Paesi del mondo (Afghanistan, Albania, Brasile, Costa d’Avorio, Marocco, Moldavia, Nigeria, Pakistan, Romania, Senegal, Svezia, Ucraina).

Ma l’impegno a favore della comunità del territorio non è limitato al supporto nella spesa: l’Emporio sociale di Quarrata, da quando è nato nel 2017, svolge anche un ruolo di riattivazione sociale rivolto alle famiglie che sostiene; l’obiettivo è essere infatti un luogo di ripartenza per chi vive particolari fragilità, per rimettersi in gioco nella società e provare a uscire dalla situazione di bisogno. Per questo vengono strutturati interventi personalizzati che prendono in carico l’intero nucleo familiare.

"Per esempio può succedere che in una famiglia sostenuta dall’Emporio Sociale i genitori partecipino ai corsi di italiano o ad attività di volontariato sul territorio – fanno sapere dall’associazione Pozzo di Giacobbe – intanto i minori frequentano lo Spazio Giovani o le attività di Welcome Scuola Aperta nel pomeriggio a scuola". Negli anni si è consolidata anche la rete di associazioni e servizi intorno all’Emporio: "Sono molti gli enti che sul territorio collaborano per raggiungere gli obiettivi di autonomia e riattivazione delle persone – affermano i volontari del Pozzo di Giacobbe – basti pensare al costante dialogo della nostra associazione con l’ente pubblico e con l’ufficio Servizi Sociali, nonché alle organizzazioni di volontariato come Croce Rossa, Misericordia, Caritas, Casa della Solidarietà, che oltre al Pozzo di Giacobbe lavorano insieme integrando servizi e accoglienza".

