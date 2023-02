"Augusto Finestra", un bambino lasciato in panchina che non perde creatività, speranza e gentilezza

Il potere della fantasia, dell’immaginazione e la forza della bontà d’animo che guidano la reazione di quei bambini che un giorno vengono "lasciati in panchina". S’intitola "Augusto Finestra" il nuovo spettacolo del teatro ragazzi promosso da Teatri di Pistoia, in scena domani, sabato 18 febbraio, alle 16 al Funaro (fascia d’età dai 6 anni in su), scritto e diretto da Enrico Lombardi con l’interpretazione di Alice Meloni. La storia è, appunto, quella di Augusto. Lo sfondo, un campetto da calcio, una panchina e lui che siede strimpellando una piccola chitarra. Aspetta gli altri bambini per giocare con loro. Quando questi finalmente arrivano e formano le squadre nessuno lo sceglie e lui si ritrova seduto in panchina a guardare. Nonostante ciò, l’attesa e la solitudine non lo scoraggiano perché Augusto è un bambino pieno di risorse. Quella panchina simboleggia la stessa solitudine di molti bambini quotidianamente messi a margine, privati dell’attenzione degli altri. È la storia di un anti-eroe che attende il proprio turno senza affliggersi, animato com’è da creatività, speranza e gentilezza.

Uno spettacolo divertente e poetico dove una singola attrice dà corpo e voce ad Augusto e ai personaggi secondari delle fiabe che mano a mano gli faranno compagnia. Augusto sembra ‘seduto in panchina’, in realtà sta prendendo coscienza di sé e degli infiniti modi di salire sulla grande giostra della vita. I biglietti sono in vendita ai prezzi di 7 (adulti) e 5 euro (under 14) ; info chiamando lo 0573.99160927112 o 0573.977225. Nel giorno dello spettacolo, la biglietteria del Funaro sarà aperta anche un’ora prima della recita.

l.m.