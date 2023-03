Atteso il verdetto della Commissione sulla riapertura della curva Nord

Sono ore di grande attesa e notevole fermento nel mondo dei tifosi della Pistoiese, perché sembra essere arrivato finalmente il momento di poter pensare di rivedere la Curva Nord aperta. Il là alle speranze è stato dato nella giornata di ieri direttamente dall’Us Pistoiese che ha reso nota la convocazione della Commissione di vigilanza per il pubblico spettacolo, l’organo preposto per esprimere il parere sulla riapertura del settore più caldo del tifo arancione. In questi anni sono state portate avanti dall’Amministrazione tutte le procedure necessarie per poter riavere l’agibilità statica e sismica del cuore pulsante dei supporters dell’Olandesina, oramai sfrattati dalla loro casa dalla fine dell’estate 2018 quando emersero questi problemi.

Non più tardi di poche settimane or sono, rispondendo ad una interrogazione in consiglio comunale di Matteo Giusti (Pd), l’assessore all’impiantistica sportiva Alessandra Frosini aveva fatto sapere che i lavori richiesti a suo tempo erano stati portati a termine: c’era da attendere il parere della commissione e del collaudo per rivedere i tifosi al loro posto. Per poter pensare di tornare in regola, l’investimento è stato di quelli importanti e coi costi che, causa varianti in corso d’opera, aumento del prezzo delle materie prime ed aggiornamento del codice degli appalti, hanno abbondantemente superato il mezzo milione di euro (da sommare ai lavori già fatti in precedenza). Nello specifico, oltre agli adeguamenti per la statica e la sismica, sono state realizzate nuove vie d’uscita sul campo così come si è reso necessario rifare i servizi igienici per riaprire con una capienza intorno alle duemila persone. Che, al momento, sembrerebbero essere più che sufficienti per ospitare i tifosi della Pistoiese, già galvanizzati dall’idea di poter sospingere i propri beniamini verso la conquista della Serie C dalla Nord. Non resta che aspettare notizie dalla Commissione, allora.