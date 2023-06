Attesa per l’autopsia su Ottavina Poi i prelievi per raffrontare il Dna

Una delle questioni cardine è riuscire a stabilire l’ora esatta in cui Ottavina Maestripieri, 90 anni, è morta. Ma non è la sola domanda a cui dovrà dare risposta l’autopsia sul corpo dell’anziana, che sarà svolta questa mattina nella sala anatomica dell’ospedale San Jacopo di Pistoia. L’incarico è affidato dai sostituti procuratori Leonardo De Gaudio (foto in alto) e Linda Gambassi ai medici legali Stefano Pierotti e Walter Calugi. Proprio il dottor Pierotti è stato il medico che la mattina del primo giugno è intervenuto nella casa di via Monteverdi, poco dopo il collega del 118, e che ha ipotizzato che il decesso della donna potesse essere ricondotto a cause diverse da quelle naturali. Su un particolare si sarebbe appuntata la sua attenzione: quei segni notati sul collo dell’anziana. Segni compatibili con un’aggressione? A chiarirlo saranno gli accertamenti di questa mattina: in sede di autopsia saranno effettuati anche i necessari prelievi per l’esame istologico e tossicologico.

E saranno eseguiti prelievi ungueali sulle mani della vittima, alla ricerca di eventuali tracce di pelle che la donna potrebbe aver strappato al suo aggressore, nel tentativo di difendersi. All’autopsia prenderà parte anche il professor Ugo Ricci, genetista forense, incaricato dalla Procura. A lui il compito di estrapolare il materiale genetico dai campioni biologici prelevati dalla vittima per eseguire la tipizzazione del Dna e compararlo con quello dell’unico indagato, il figlio dell’anziana, Patrizio Ruscio. L’uomo, 60 anni, ragioniere, da ieri si trova nel carcere di Prato, dove è stato condotto dai carabinieri di Pistoia, su disposizione del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, per aver evaso, giovedì primo giugno, la detenzione domiciliare alla quale era sottoposto dopo una condanna per truffa. L’avvocato di Ruscio, Francesco Stefani del foro di Firenze, ha nominato un consulente tecnico di parte, il dottor Fabio Fondelli, che stamani sarà presente all’autopsia.

Intanto, resta sotto sequestro l’appartamento di via Monteverdi dove viveva l’anziana e di cui il figlio aveva le chiavi. Potrebbero essere necessari nuovi accertamenti tecnici, oltre a quelli già svolti, all’interno della casa in cui la donna è stata ritrovata.

M.V.