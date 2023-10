Attesa per l’addio ad Andrea Dami. E il pensiero di tutti è per Anna

La Procura della Repubblica non ha ritenuto necessaria l’autopsia sul corpo dell’artista Andrea Dami, che ha perso la vita nella tarda serata di sabato 30 settembre, dopo il terribile incidente avvenuto a Ponte di Serravalle. Gli accertamenti dei carabinieri, sotto la direzione del sostituto Linda Gambassi, intanto proseguono per chiarire l’esatta dinamica di questa tragedia, nella quale non si esclude che Andrea, che aveva avuto problemi cardiaci, possa essere stato vittima di un improvviso malore. Niente si sa invece, al momento, sulle modalità sul suo funerale che saranno stabilite in queste ore dai familiari. Andrea aveva compiuto 77 anni il 25 settembre. La moglie, Anna Venturi, di 74 anni, è ancora in prognosi riservata, affidata alle cure del reparto di rianimazione del San Jacopo. C’è molta trepidazione, e tanto affetto per lei da parte di tutti coloro che le vogliono bene. Insieme, Anna e Andrea erano più che una coppia, erano in simbiosi. La morte, di Andrea Dami, artista di caratura internazionale e protagonista di una lunga e fervida stagione in cui ha regalato opere che hanno saputo incantare tutti, ha provocato un’ondata di dolore che si esprime anche attraverso i social e dove ieri abbiamo potuto leggere questa bellissima lettera, scritta da Manola Petruzzi.

"Tra un po’ ci saranno i porcini, Anna. Li prepareremo come piacciono a te, pochissimo aglio, un po’ di nepitella e un giro di olio a crudo. Ne faremo un po’ di più, sì, e li porterai anche via, reggendo felice tra le mani un tesoro semplice. E mentre la pasta cuoce, staremo a mangiar tarallini piccanti e brindare col Cerasa intorno ai fornelli. Quei funghi che cuociono tu li assaggerai una volta, due, tre, perché “non si sa mai” o perché non sai resistere! E parleremo di futuro, di viaggi, di progetti, di giovani e di Italia. Come sempre non mancherà Pistoia nei discorsi e io mi annoierò, ma sarà divertente sentirvi sempre nelle stesse speranze. E dopo cena i bambini ti aspetteranno per giocare, per leggere, perché “ci gioca Anna con voi quando arriva”, ma poi, ciao Anna e ciao Andrea, noi andiamo a dormire ché domani c’è scuola. Ci ringrazieremo come sempre, reciprocamente, perché ogni incontro è un’occasione preziosa. Allora Anna, tra un po’ ci saranno i porcini, verrai? Ci sarà il tuo caro Andrea, a modo suo, e ci sarà anche Liù... Tornerai? Noi ti aspetteremo, se vorrai".

lucia agati