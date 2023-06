Attesa per il Torneo dei Rioni Tante novità e gli spettacoli "Un evento che unisce il paese"

Si sta per avvicinare una delle settimane più attese a Serravalle e dintorni, ovvero quella che coinciderà con la quarta edizione del "Torneo dei Rioni" ritornato in grande stile lo scorso anno dopo lo stop causa pandemia. Da lunedì inizierà l’allestimento del campo da calcetto in piazza Vittorio Veneto e da sabato 24 a domenica 2 luglio le partite che vedranno scontrarsi gli otto rioni in gara: Casale centro, Abbaino La Brizza, Cantagrillo, Forti, Serravalle Castellina Ponte, Catavoli, Ponte Stella-Bottegaccia-Vinacciano e Masotti. Le squadre verranno divise in due gironi all’italiana e, ogni sera, ci saranno le partite alle 20.30 e alle 22 (in collaborazione con la Uisp che metterà a disposizione i direttori di gara) mentre, dal 25 al 30 giugno, si disputerà anche il torneo dei bambini non competitivo (in campo i nati dal 2012 al 2017).

La novità di quest’anno, però, è rappresentata dagli eventi collaterali che saranno sul palco allestito in piazza Gramsci con il clou, il 30, del concerto di Dj Molella, volto noto di Radio Deejay ed M2O. "Siamo davvero entusiasti di tornare in piazza con il torneo dei rioni – spiega Tiziana Schifano, presidente del Comitato organizzatore – perché è una manifestazione particolarmente sentita e che ha riscosso, fin da subito, tantissimo successo con la presenza di intere famiglie. Abbiamo ampliato l’offerta con una serie di eventi collaterali legati a musica e dj-set per soddisfare tutte le esigenze". Un altro momento molto importante sarà quello della "Staffetta per Matilde", ovvero una gara organizzata dall’Atletica Casalguidi e l’associazione "Margherita Silenziosa" per ricordare Matilde correndo lungo un percorso che partirà da piazza Vittorio Veneto transitando da via Matteotti e via Pollacci girando intorno alla casa della ragazza scomparsa oramai qualche anno fa.

"Il Comune crede molto in questa manifestazione – conferma l’assessore Benedetta Vettori – anche perché è il momento nel quale tutto il nostro territorio, spesso distante e non omogeneo, si riunisce per qualcosa di importante: il mio ringraziamento va al Comitato per il lavoro che svolge per tutto l’anno ed agli uffici per gli aspetti burocratici. I vari paesi e quartieri sono pronti, non resta che il fischio d’inizio".

Saverio Melegari