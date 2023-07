"Attenzione alle truffe: nessun tecnico viene inviato nelle case"

E’ partita ad aprile scorso la campagna informativa di Publiacqua contro le truffe, una iniziativa resa necessaria dopo la segnalazione dei primi casi. E’ in collaborazione con i Comuni di Pistoia, Prato e Firenze e con l’aiuto anche della Polizia di Stato. Il messaggio che l’azienda ha voluto diffondere è che i propri tecnici non entrano in casa. E per informare la popolazione sono scesi in campo anche il comune di Pistoia, insieme con quelli di Firenze e di Prato e la Polizia di Stato. Nei depliant informativi, l’azienda ribadisce che in nessun caso i propri tecnici entrano in casa. "Controlli sull’acqua, verifica delle fatture: sono innumerevoli le motivazioni inventate da chi vuole introdursi in casa con cattive intenzioni", spiega l’azienda. Tra le scuse più frequenti, ci sono l’informazione che l’acqua è inquinata e che è necessario mettere gli oggetti di valore nel freezer. Inoltre, Publiacqua non installa o vende depuratori domestici. Così come sono truffe i controlli su fatture e pagamenti, perché come ribadisce l’azienda "Publiacqua non entra nella case delle persone". Altre scuse per entrare in casa sono: i controlli sull’acqua inquinata, su eventuali perdite, sulla presenza di amianto o mercurio nell’acqua.

"Troviamo disgustosi gli episodi che hanno avuto come vittime persone anziane ed in buona fede – commenta il presidente di Publiacqua Lorenzo Perra –. Episodi che, dal nostro punto di vista, assumono una gravità anche maggiore visto che per truffare queste persone viene utilizzato il nome della nostra azienda". "La nostra amministrazione h messo gramde impegno iin questa campagna – ha spiegato l’assessore alle politiche ambientali, Gabriele Sgueglia – . Un ruolo importante su questi fenomeni può darlo il controllo di vicinato che, specialmente per un territorio policentrico come il nostro".