"Servono assunzioni in corsia". Tomasi attacca sugli organici

Pistoia, 19 aprile 2023 – “La Regione intervenga subito, con assunzioni di personale, perché così non è più possibile andare avanti". Questa volta a denunciare le magagne della sanità locale non sono i sindacati, che pure si sono fatti sentire più volte e su vari fronti, o l’Ordine dei medici che è intervenuto in svariate occasioni sull’argomento, ma il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, che conferma quanto segnalato dalle diverse sigle sindacali e dagli ordini professionali, sui problemi del personale medico e infermieristico del pronto soccorso, sulle liste d’attesa e sui disagi subiti dai cittadini, in particolare quelli appartenenti alle fasce più deboli dal punto di vista della salute e dal punto di vista economico e sociale, come gli anziani, spesso affetti da patologie croniche e perciò bisognosi di assistenza continua. "I messaggi ricevuti dai sindacati – spiega Tomasi – sono gli stessi che arrivano a me dai medici e dagli infermieri e non solo da quelli del pronto soccorso. C’è carenza di personale, ci sono turni purtroppo massacranti, quindi c’è la necessità di metterci mano e anche i servizi territoriali, che sono quelli che dovrebbero alleggerire il lavoro degli ospedali, purtroppo stentano a decollare".

Nei giorni scorsi la segretaria territoriale della Cisl Toscana Nord, Alessandra Biagini, ha denunciato, tra i tanti nodi della sanità locale, l’assenza di "una valida rete di servizi sul territorio, tra cui l’assistenza domiciliare, l’unità di continuità assistenziale, la sanità di iniziativa per le malattie croniche". Nodi sui quali aveva puntato il dito anche il segretario generale provinciale della Cgil, Daniele Gioffredi, che aveva evidenziato la necessità di un piano di assunzioni e anche la necessità di togliere il numero chiuso nelle facoltà universitarie di medicina, visto che mancano i medici. "Noi, come amministrazione comunale – riprende Tomasi – ci siamo impegnati sull’area del Ceppo per aprire un ospedale di comunità, progetto che è anche destinatario di fondi europei. Il tempo però stringe e per fare le cose e farle bene serve il personale e con urgenza". "Confermo anche le lamentele da parte dei cittadini, sulle liste di attesa – aggiunge il sindaco – e sui problemi che questi ritardi generano sulle cure. Per questo lancio un appello alla Regione, di mettere mano prima possibile a questa situazione, provvedendo alle assunzioni e all’efficientamento dei servizi". "Le cose fatte bene – conclude il sindaco di Pistoia – si fanno con il personale formato, con i nostri medici e i nostri infermieri, invece al momento, proprio a causa di questa situazione, c’è il rischio che molti dottori abbandonino il pronto soccorso e questa sarebbe una vera disgrazia".