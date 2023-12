Assistenza in Geriatria. Il progetto "we care" dalla parte dei fragili Il progetto "We Care" del San Jacopo di Pistoia offre accorgimenti per rendere più sicura la degenza in ospedale per i pazienti anziani affetti da decadimento cognitivo. L'Associazione Martina Tesi dona un letto innovativo per migliorare le manovre assistenziali. Il Vescovo di Pistoia esprime parole di conforto e sostegno agli operatori.