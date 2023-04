Assemblea straordinaria ed Sos internet

Assemblea straordinaria dei soci, convocata in seconda convocazione per domani, venerdì 21 aprile, alle ore 21, nella sede sociale della Misericordia di Agliana, in Piazzetta della Misericordia. All’ordine del giorno, dopo la nomina degli scrutatori, nel rispetto delle norme statutarie, sarà esaminato l’esito dell’attività svolta dalla commissione elettorale, in vista del rinnovo delle cariche sociali, che si terrà alla fine di maggio. Potranno prendere parte all’assemblea tutti gli iscritti nel libro soci. Chi è impossibilitato a partecipare personalmente, può essere rappresentato da un altro socio con diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio non può avere più di una delega. Per tutte le informazioni contattare la segreteria della Misericordia, durante gli orari d’ufficio, al numero 0574.710225. Dal 13 aprile la Misericordia di Agliana ha attivato un nuovo servizio gratuito per aiutare chi ha difficoltà di approccio con il mondo digitale. In sede c’è un operatore specializzato, disponibile ogni giovedì dalle 9 alle 13, senza necessità di prendere l’appuntamento.