Assalto alle auto parcheggiate Vetri spaccati per rubare spiccioli

A qualcuno hanno preso pochi spiccioli, a qualcun altro un paio di occhiali da pochi euro. Qualcuno ha semplicemente lasciato la macchina aperta, parcheggiata nella notte sotto casa, per non ritrovarla sfondata la mattina dopo. Una sorta di resa che la dice lunga sulle aspettative e sui timori di chi lascia un proprio bene come l’auto alla pubblica fede. Sarebbero almeno una quindicina le vetture che sono state aperte e danneggiate durante il raid dei malviventi che si è compiuto nella notte fra domenica e lunedì e che sarebbe iniziato dall’ultimo tratto di via Pacinotti, poi lungo la via Nazario Sauro per poi proseguire fino all’inizio dell’abitato di Pontelungo. Le prime denunce sono state presentate in questura ieri mattina.

Tra le vittime dei ladri scassinatori il signor Andrea Capecchi che abita in via Nazario Sauro e che ieri mattina ci ha raccontato la sua disavventura. "Non ho sentito niente – ci ha detto Capecchi – nessun rumore, neppure l’allarme che pure è installato sulla macchina. Stamani (ieri mattina), ho trovato i vetri anteriori sfondati, mandati completamente in frantumi. Non so nemmeno cosa mi hanno portato via, penso soltanto un paio di occhiali dopo aver rovistato dappertutto dentro la mia auto". Sempre ieri mattina e sempre in via Nazario Sauro, parlando con le persone residenti una di loro ci ha detto che ormai preferisce lasciare la propria vettura aperta piuttosto che ritrovarla, la mattina, con i cristalli in frantumi.

Gli inquirenti della Polizia di Stato hanno avviato le indagini in base alle denunce presentate. Ci sono varie ipotesi, compresa quella dell’azione di tossicodipendenti, che vanno comunque tutte oltre il vandalismo perchè chi ha preso a sprangate le vetture aveva chiaramente l’intenzione di rubare, e non di danneggiare.

G.A.