Aspettando quaranta gradi Il picco delle temperature è atteso per domani

A grandi passi verso il picco del caldo. Nonostante l’arsura insopportabile si sia già fatta sentire ieri e altrettanto accadrà oggi, il picco delle temperature sarà raggiunto nella giornata di domani. Mercoledì, infatti, sulla pianura tra Pistoia, Prato e Firenze si toccheranno diffusamente i 40 gradi, con punte massime fino a 42 gradi, ben 12 gradi oltre le medie climatiche di fine agosto. Un clima che sarebbe considerato caldo eccessivo anche anche in alcuni paesi africani, come Egitto o Senegal. A Il Cairo, ad esempio, la temperatura massima media di fine agosto è di 34 gradi, mentre a Touba (nell’entroterra senegalese) si arriva in media a 33 gradi in questo periodo. Nella giornata di ieri, invece, il termometro a Pistoia si è fermato a 38 gradi. Oggi, invece, è lecito aspettarsi un grado e mezzo in più. A differenza dell’ondata di calore di luglio, quando i valori più alti si registrarono nel sud Italia, stavolta il centro della "fiammata" è proprio sui nostri cieli, indicativamente tra la Toscana e le Alpi occidentali. É in questa fetta di cielo che si stanno raggiungendo valori record anche in montagna: lo zero termico, vale a dire la quota più bassa alla quale la temperatura dell’aria raggiunge i valori di 0°C in atmosfera libera, si è posizionato sui 5200 metri di quota. Non a caso i ghiacciai alpini passeranno una settimana letteralmente da incubo, con temperatura di 15 gradi anche a 3000 metri di quota. Sulle nostre montagne si raggiungeranno, in proporzione, gli stessi valori: massime di 20 gradi a 2000 metri, tra i 29 e 30 gradi a 1000 metri di quota. Questa settimana, insomma, sarà impossibile scappare dal caldo. Una magra consolazione arriva dal vento, piuttosto attivo e vivace. La ventilazione, che spira da nord, renderà il clima secco, allontanando per il momento lo spettro dell’afa. Ci sarà però un rovescio della medaglia tutt’altro che gradevole: il vento soffierà anche nel corso della notte, rendendo lento e incostante il calo naturale delle temperature anche dopo il tramonto. I risultati saranno, almeno fino a mercoledì, temperature attorno ai 30 gradi in città anche verso mezzanotte, con buona pace di chi sperava in un po’ di refrigerio notturno. "Quanto durerà ancora?" si chiede. Dopo il picco di mercoledì, l’emergenza-calore sarà tutt’altro che finita. Giovedì e venerdì, infatti, le temperature a Pistoia rimarranno attorno tra i 38 e i 40 gradi durante il giorno. Non solo: la ventilazione settentrionale sarà via via sostituita da una debole ventilazione occidentale che andrà ad aumentare l’umidità dell’aria. Di conseguenza, aumenterà l’afa e il disagio per le persone. Per un vero ricambio dell’aria occorrerà aspettare il fine settimana, tra le giornate di sabato e domenica. Le previsioni a medio termine iniziano ad inquadrare la possibilità di piogge e temporali proprio a partire da quei giorni. Non sarà, comunque, la fine dell’estate: il corposo calo termico porterà semplicemente le temperature in media col periodo.

Francesco Storai