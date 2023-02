Asl: la conferma dello stesso medico

I pazienti del dottor

Gian Maria Brizzi dovranno provvedere a effettuare la scelta di un nuovo medico, o confermare lo stesso, visto che il "nuovo" professionista resta

il dottor Gian Maria Brizzi. Gli assistiti di quest’ultimo dovranno quindi recarsi al Cup a confermare (o modificare) la scelta, oppure farlo in forma elettronica attraverso il link riportato nella comunicazione che è stata inviata per posta: "La informiamo che dal 27 febbraio 2023 il suo medico di famiglia, dottor Gian Maria Brizzi, cesserà la sua attività per fine incarico. Pertanto dovrà provvedere a effettuare la scelta di un nuovo medico utilizzando le modalità previste consultabili collegandosi a: clicca.euBNY13p".

Un semplice, quanto surreale, adempimento burocratico.

Andrea Nannini