Asfaltature a San Marcello Piteglio: il programma dei lavori

E’ iniziato un intenso programma di asfaltature. Lo rende noto il vicesindaco, Giacomo Buonomini (foto): "Sono in corso gli interventi affidati dall’ufficio tecnico del Comune per un valore complessivo di circa 180.000 euro". Le zone interessate sono: l’area artigianale La Fornace, con la riasfaltatura completa della strada comunale; la parte asfaltata di via Roma, via delle Querce, il viale panoramico traversa comunale verso podere Santichiesoli; a Popiglio la strada di accesso al cimitero; a Gavinana la traversa di via Rio Doccia verso Palazzo Achilli e porzione di via della Battaglia all’ingresso del paese; a Maresca l’ingresso da via Borgo Freddo, la piazzetta di Case Biondi, il Podere e di Case Martini; a Campo Tizzoro la traversa comunale a Vallino; a Bardalone, via Case Ducci, traversa di Via Ugo Schiano zona Case Pellegro. "Seguirà in ottobre – prosegue il vicesindaco – l’asfaltatura, a carico di Toscana Energia, delle aree in cui sono stati realizzati i lavori di estensione della rete metano (che hanno interessato in particolare il paese di Maresca). Già da alcune settimane è stata rinnovata la segnaletica orizzontale sulla viabilità del territorio. E’ già in corso la programmazione per gli interventi che saranno realizzati nel 2024 così da garantire il proseguimento delle asfaltature anche per il prossimo anno. Il programma delle asfaltature – conclude Buonomini – non esaurisce l’impegno del Comune sulle strade di propria competenza, considerando che con finanziamenti già stanziati per l’anno in corso si prevedono anche altri tipi di interventi straordinari, tra cui la realizzazione della nuova viabilità di accesso al Ponte Sospeso e sono già finanziati e in affidamento i consolidamenti delle pendici stradali nei tratti franati nella frazioni di Bardalone e la Lima".

Andrea Nannini