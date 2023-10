Asfaltatura della Sp37 a Montagna: Fdi attacca.

Durissima presa di posizione dei consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia, Andrea Tonarelli, Francesca Capecchi e Lorenzo Vignali, che chiedono lumi con una interrogazione mediante risposta scritta, riguardo all’asfaltatura della Sp37, meglio nota come Casotti – Cutigliano. "Considerati i piani di asfaltature definiti ’Conte’ e ’Gentiloni’, nei quali la Sp37 era prevista per l’annualità 2023; i vari Dup approvati dalla Provincia nei quali è menzionata l’asfaltatura di detta strada entro la fine della prima metà del 2023 e successivamente per la seconda metà del 2023; che la Sp37 risulta la strada di accesso immediato all’abitato turistico, storico e medievale di Cutigliano; che a monte della Sp37 vi sono immobili di proprietà provinciale quali la funivia Cutigliano Doganaccia e tutto il complesso immobiliare alla stazione d’arrivo in Doganaccia, con le relative attività turisticocommerciali; che negli ultimi giorni sono state effettuate asfaltature su molte strade provinciali relative alla trance 2023 dei sopracitati piani di asfaltatura provinciali – è l’ampia premessa – chiediamo perché l’unica strada che porta a Cutigliano, quindi di rilevante interesse turistico, non sia stata asfaltata, se le risorse dedicate alla Sp37 siano state destinate ad altro e, in caso affermativo per quali scopi e con che motivazioni". Diversamente, i tre firmatari chiedono quando la Provincia intenda intervenire con i lavori di asfaltatura.

Andrea Nannini