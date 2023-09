Ascoltare il territorio di Cutigliano: incontri strategici convocati dal Gal

Ha preso il via dalla sala consiliare del Comune di Cutigliano, la serie di sei incontri convocati da Gal (gruppo di azione locale) MontagnAppennino, in vista della strategia di sviluppo locale leader 2023202 e rivolti all’ascolto del territorio. La serata è stata moderata dalla Presidente del Gal Marina Lauri e si è svolta in tre tempi: "Il tempo dell’ascolto e della conoscenza – si legge nella nota – , che ha visto i saluti istituzionali del vicesindaco Gabriele Bacci e della consigliera regionale Federica Fratoni. Sono stati intervistati come ospiti Marcello Pagliai, esperto di suolo, e Lorenzo Zogheri, presidente della Fondazione Caript. Il secondo tempo, il tempo della parola e della partecipazione, è stato animato dagli interventi del numeroso pubblico in sala, presenti infatti moltissimi esponenti del settore pubblico e privato, nonché associazionistico della Montagna Pistoiese. Infine, il terzo tempo, il tempo della conversazione e della convivialità, che ha concluso la serata con un aperitivo offerto dal Gal". Il prossimo incontro sarà tenuto alla biblioteca San Giorgio, lunedì 4 settembre alle 16,30 e i contributi dei partecipanti saranno utilizzati per elaborare la strategia di sviluppo locale 2023-2027. C’è anche un questionario on line a cui poter rispondere. Il dibattito è stato particolarmente interessante e ha toccato temi diversi, alcuni al di fuori delle competenze del sodalizio presieduto da Marina Lauri, a esempio la viabilità sulle ss 64 e 66 oltre alle diverse provinciali. Non è mancata la polemica sulla progettata e finanziata funivia Doganaccia Corno alle Scale, che come ha fatto rilevare anche la presidente Lauri, non c’entrava niente, come una surreale polemica sul consumo d’acqua per l’innevamento artificiale, anche questa fuori contesto, ma come hanno commentato numerosi tra gli intervenuti, la polemica può nascere anche solo per raccogliere visibilità.

Andrea Nannini