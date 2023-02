"Ascoltare i cittadini è un nostro dovere"

"Audire i cittadini che ne fanno richiesta durante la seduta di una Commissione consiliare dovrebbe essere un ordinario strumento di partecipazione, per assumere decisioni più attente e consapevoli. Soprattutto quando l’interesse pubblico si compone di più istanze diverse. Non la pensa evidentemente così il presidente del consiglio comunale Emanuele Gelli, che in una mail inviata al presidente della commissione urbanistica ha stigmatizzato la scelta di aver incontrato i residenti della zona della Vergine in merito all’approvazione della variante della Misericordia". Ad affermarlo, in una nota congiunta, le forze di opposizione in consiglio comunale (Pd, Pep, Cr). "Nel merito abbiamo registrato un intervento migliorativo rispetto alle previsioni, ma il sindaco Tomasi e l’assessore Cialdi hanno perso un’occasione, non assumendo subito quell’azione di confronto e mediazione che avrebbe potuto far emergere soluzioni anche migliori di quella finale".