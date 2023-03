Arte I disegni di Lensky per Piera e Vannino

Nel centro di Agliana, dal campanile spunta l’albero della vita e i suoi rami incorniciano il volto sorridente di Piera Fabbri, l’ostetrica che ha fatto nascere il 90 per cento di aglianesi. Sono invece gli occhi a restituirci la memoria di Vannino, in dieci immagini che immortalano il suo sguardo nelle varie fasi della vita, sguardo che rivela la profondità umana, svincolando Alessandro Egidio Gori dall’immagine diffusa sui social. Stiamo parlando di due opere realizzate dall’artista Riccardo Lenski, stimato scenografo e disegnatore, che l’associazione Convivio ha donato al Comune di Agliana e alle famiglie di Piera Fabbri e di Alessandro Egidio Gori (conosciuto come Vannino). La cerimonia ieri, nella sala consiliare di Agliana. C’erano il sindaco Luca Benesperi, il presidente dell’associazione Convivio Gabriele Carradori con l’architetto Roberto Agnoletti (segretario e direttore artistico di Convivio) l’artista Riccardo Lenski accompagnato dalla moglie Marina. In sala anche i familiari di Piera Fabbri: la figlia Rosaria, il marito Gian Paolo, il fratello Piero e i nipoti. "Il valore dei due ritratti di Lenski – ha spiegato Gabriele Carradori – è che riportano l’attenzione su figure non note a livello nazionale, ma famose nel contesto in cui sono vissute e quindi le valorizzano nel luogo dove erano inserite. Convivio ha come scopo divulgazione e animazione culturale. Far conoscere il passato lontano e recente alla ricerca della cultura condivisa". Ricordando poi che tra le iniziative di Convivio c’è "La montagna a fumetti" manifestazione che attraverso l’arte cerca di affrontare temi sociali e quest’anno alla quarta edizione, Carradori ha anticipato che il tema del 2023 è "Diversità e pregiudizio" e ha auspicato anche il coinvolgimento del Comune di Agliana.

Benesperi ha ringraziato per questo significativo omaggio per due persone che sono state molto conosciute e amate ad Agliana, seppure in contesti molto diversi. L’ostetrica Piera Fabbri, morta il 6 ottobre 2022 a 88 anni, era figlia dell’ostetrica Minerva Bresci e aveva seguito la professione della madre.

Tra i bambini che Piera ha fatto venire al mando ci sono anche il sindaco Benesperi e il presidente di Convivio, come loro stessi hanno ricordato. Piera Fabbri era stata premiata dal collegio interprovinciale delle ostetriche di Lucca e Pistoia per 52 anni d’iscrizione all’albo con: "Professionalità, rettitudine e decoro". "L’artista ha rappresentato mia mamma veramente com’era", ha detto commossa la figlia di Piera Fabbri, Rosaria. Alessandro Egidio Gori (Vannino), morto improvvisamente il 28 gennaio scorso alla soglia dei 70 anni era, in realtà, cittadino pistoiese (abitava a Le Querci), ma Agliana è sempre stata la sua casa, negli anni giovanili legati a uno stile di vita agiata e dopo la svolta verso una vita che lo ha fatto diventare il simbolo dell’uomo libero, fuori dagli schemi e dalle regole. "Agliana lo ha sempre rispettato e mai giudicato", ha detto il sindaco che farà recapitare alla famiglia Gori l’opera di Lenski.

Piera Salvi