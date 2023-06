Arte e musica per beneficenza: "Donne per le donne"

Questa sera al lago di Santonuovo (Quarrata) alle ore 21 Barbara Pratesi con l’associazione "I colori del silenzio" organizza la serata artistico musicale a scopo benefico "Donne per le donne". Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Anna Maria Marino che dal 2015 si impegna contro la violenza sulle donne. "Un evento che avevamo organizzato da tempo ma ora più che mai attuale, viste i recenti fatti tragici – ha spiegato Barbara Pratesi - Sarà l’occasione per riflettere ma vogliamo anche dare una speranza, con i momenti di spettacolo e di divertimento. Per questo abbiamo scelto di avere con noi anche il cabarettista Graziano Salvadori, che intratterrà il pubblico con la sua consueta ironia alla toscana". A esibirsi saranno alcune donne che vogliono dare un messaggio contro la violenza di genere, tra le quali la magistrata Jacqueline Monica Magi, impegnata da anni nel sociale, l’attrice Dora Donarelli, che leggerà alcune poesie, la vocal coach Miriam Taylor. Ad animare la serata ci sarà Graziano Salvadori come guest star. Verranno realizzate da Barbara Pratesi, Giacomo Innocenti e Nicoletta Quirini delle opere e performance artistiche. A presentare lo spettacolo sarà Beatrice Papi. Interverranno anche il sindaco ’ del Comune di Quarrata Gabriele Romiti e l’assessore Annamaria Turetti. Al termine ci sarà l’estrazione di un biglietto tra quelli di ingresso per vincere un’opera d’arte dello scultore Diego Sarti.