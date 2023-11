Arte e ambiente alla sartoria Monaco di Agliana. Con le sculture di Silverio e le opere di Marie Astier

Arte e ambiente oggi (domenica 12) nella Sartoria Monaco di Agliana, in via Carlo Rosselli 4. Dalle 15 alle 19, saranno esposte opere di Silverio Monaco (sculture in legno) e di Marie Astier (arte tessile). Silverio, fondatore nel 1979 della nota Sartoria Monaco di Agliana, è da sempre appassionato d’arte, una passione che ha riversato nel suo lavoro. Si dedica, inoltre, alla realizzazione di sculture in legno, recuperando materiali abbandonati nei boschi o in riva al mare, spesso pezzetti di tronchi o rami già con una forma artistica che le mani di Silverio contribuiscono a valorizzare. Marie Astier, ingegnere tessile di origine francese, in Italia da 17 anni, dal 2009 vive ad Agliana ed è appassionata di arte e sartoria. Astier affianca l’attività di docente a Firenze alla ricerca e sviluppo di tinture naturali. Nella Sartoria Monaco espone pannelli decorativi in tessuto naturale (lana, canapa e seta) decorati esclusivamente con colori di origine vegetale. La mostra, programmata da tempo, non è stata rinviata per le calamità che hanno colpito le nostre zone, proprio perché vuole essere un richiamo verso il rispetto e la tutela dell’ambiente e portare l’attenzione sui cambiamenti climatici. La sartoria Monaco è nata come piccola bottega artigiana di abiti su misura da uomo. La passione per la storia e la ricerca hanno poi spinto Silverio Monaco a concentrarsi sull’abito storico, lavorando per il teatro e la rievocazione storica. Monaco si è dedicato anche alla didattica, tenendo corsi di formazione come docente di modellistica. Dal 2005 alla guida della sartoria ci sono i figli: Elisa per noleggio e realizzazione di abiti storici e Claudio per gli abiti maschili su misura.

Piera Salvi