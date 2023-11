Arte che cura Un murale dipinto con amore

Il mondo fantastico interiore diventa un dipinto delle cose amate: è arteterapia. Nel Centro diurno per persone disabili della Fondazione Turati di Pistoia è stato inaugurato il murale realizzato dagli utenti nel corso di un laboratorio artistico iniziato nella struttura. L’opera raffigura un albero. Tra i suoi rami e foglie i partecipanti hanno rappresentato i soggetti più amati, espressivi del loro mondo interiore e della loro quotidianità, come cuori, gatti e fiori. Da un anno l’attività coinvolge persone adulte con disabilità intellettiva nell’uso di colori e pennelli, che vi sperimentano tecniche dalla pittura all’uso della cartapesta, seguendo un percorso concepito attorno alle loro esigenze specifiche e volto ad accrescere il loro benessere.

L’iniziativa è stata promossa nell’ambito di un più ampio progetto pilota nato dalla collaborazione fra tre enti del Terzo settore –Il Sole, Associazione Down Pistoia Odv-Ets, che ne è capofila, la Fondazione Raggio Verde e la Fondazione Turati – finalizzato all’attivazione di un laboratorio artistico, condotto dall’arte terapeuta Margarita Martinez, per persone con sindrome di Down e disabilità intellettiva che frequentano le tre realtà assistenziali. L’attività artistica ha effetti estremamente benefici, come quello di contribuire a calmare l’ansia, ma non solo. Durante il laboratorio, che è realizzato nelle varie sedi degli enti coinvolti, vengono prodotte creazioni belle ed emozionanti, come piccoli quadri, manufatti e dipinti, e l’idea è anche di promuovere lo sviluppo dell’autonomia personale e lavorativa dei partecipanti.

L’ambizione, dopo questa fase iniziale, è infatti quella di offrire loro la possibilità di un piccolo reddito tramite la "vendita" delle opere in un laboratorio-negozio di prossima apertura. Il progetto ha ricevuto finanziamenti dalla Fondazione Caript nell’ambito del bando Socialmente 2022 e dalla Regione Toscana. Il murale inaugurato nel Centro diurno di via Mascagni è uno dei primi frutti dell’iniziativa. Ispirato in parte all’opera dell’artista Niki de Saint Phalle, si trova nel salone al piano terra, dove rallegra l’ambiente e dove si è svolta l’inaugurazione in presenza di alcuni utenti, operatori, famiglie e rappresentanti istituzionali.

Per la Società della Salute Pistoiese sono intervenute la presidente e vicesindaco Anna Maria Celesti e la direttrice Silvia Mantero, oltre a Massimiliano Pieroni, consigliere generale della Fondazione Caript, Elena Balestri, vicepresidente de Il Sole Associazione Down Pistoia Odv-Ets. A fare gli onori di casa il presidente della Fondazione Turati Giancarlo Magni, presenti anche Fabio Palmieri, presidente Cooperativa Arca 1, Gian Giacomo Degli Esposti del Centro diurno e l’arte terapeuta Margarita Martinez.

G.A.