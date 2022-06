Arrivano 11 milioni per promuovere il vino fuori dai Paesi Ue

Spinta alla promozione del vino all’estero. La Regione finanzia con 11 milioni e 300mila euro il bando per il 2022-2023 nell’ambito del programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo. La misura è finalizzata ad aumentare la competitività dei produttori

di vini sui mercati extra-Ue, attraverso azioni in materia

di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente. Sono state finanziate inoltre

anche la partecipazione

a manifestazioni, a fiere ed esposizioni di importanza internazionale, campagne

di informazione. "Il potenziamento delle attività

di promozione delle nostre imprese vitivinicole – ha detto la vicepresidente e assessora regionale all’agroalimentare Stefania Saccardi – è uno dei nostri obiettivi primari".