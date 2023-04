Arriva una nuova fabbrica Avrà cento dipendenti Sì del Comune alla variante

Un nuovo insediamento industriale, su una superficie edificabile di 8mila metri quadrati, sorgerà all’angolo tra via Garibaldi e via Croce Rossa. Il consiglio comunale ha dato il via al procedimento di una variante puntuale al Piano operativo comunale su proposta del Gruppo Grassi, azienda meccanica di Montemurlo. La variante prevede che l’azienda realizzi, oltre ai fabbricati industriali, anche una cassa di espansione per ridurre il rischio idraulico a Stazione, un parcheggio pubblico di 1.200 metri quadrati, il marciapiede in via Croce Rossa, una pista ciclabile e altre opere di urbanizzazione necessarie. La proposta del Gruppo Grassi è pervenuta all’amministrazione nell’ambito della predisposizione del nuovo Piano Strutturale e ha ricevuto l’accoglienza positiva del Comune. "Abbiamo considerato positivamente l’iniziativa del Gruppo Grassi – ha detto il sindaco Ferdinando Betti, presentando il procedimento in consiglio – sia perché l’investimento ha significative ricadute occupazionali, in quanto si parla di cento dipendenti, sia per il contributo che può dare alla riduzione del rischio idraulico derivante dal Fosso dei Mulini". La responsabile del servizio urbanistica del Comune, Simona Fioretti, ha spiegato che la proposta del Gruppo Grassi deve seguire l’iter della variante puntuale perché riguarda un intervento fuori dal territorio urbanizzato, sebbene in continuità con un insediamento esistente, e che prevede un aumento del dimensionamento previsto dal Poc. L’architetto Fioretti ha anche informato che la proposta è stata oggetto di valutazione nella conferenza di co-pianificazione tra il Comune e la Regione nell’ambito del percorso del Piano Strutturale. "In ogni caso – ha precisato Fioretti – la variante sarà nuovamente oggetto di una conferenza di co-pianificazione che riesaminerà la proposta. Il consiglio comunale è chiamato al momento a dare l’avvio al procedimento, poi verranno inviati gli atti a tutti gli enti coinvolti e successivamente la variante verrà resa pubblica per poi essere adottato dal consiglio comunale".

Occorrerà anche verificare se la variante dovrà essere sottoposta a Valutazione ambientale atrategica. La capogruppo del centrosinistra Agnese Pippolini ha dichiarato la soddisfazione del suo gruppo: "Per l’investimento di una ditta di queste dimensioni nel nostro territorio". Il consigliere di centrodestra Alberto Fedi ha sollevato dei dubbi sulla conformità tra il Poc e il testo inviato alla Regione. L’atto è stato approvato coi voti della maggioranza di centrosinistra, il centrodestra ha votato contro in attesa di chiarimenti, Insieme per Montale si è astenuto.

Giacomo Bini