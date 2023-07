Arriva "Priscilla" Robottino in pediatria

Pediatria sempre più a misura di bambino all’ospedale San Jacopo e questa volta due simpatiche novità sono arrivate nel settore delle pulizie e della sanificazione: un carrello colorato e..."Priscilla", un robottino che fa divertire i piccoli ricoverati. La ditta incaricata dal concessionario per l’esecuzione del servizio di pulizia, su iniziativa del personale sanitario, della direzione sanitaria del presidio e in accordo con quest’ultima, ha introdotto un apposito carrello per le pulizie che, oltre a essere dotato di dispositivi di sicurezza specifici, porta colore e allegria in corsia, e quindi rappresenta un momento di gioco per i piccoli degenti.

Ma la vera novità è data dalla presenza, nel pomeriggio, di "Priscilla", il piccolo robot che mentre provvede alla sanificazione dei corridoi interni emette una gradevole melodia inviando baci, cuori e faccine colorate. I bambini lo aspettano ogni giorno.

"E’ un simpatico robottino che porta un un’atmosfera da fantascienza in corsia e mi sono già complimentata con gli operatori che hanno portato avanti questa iniziativa proprio nell’ospedale di Pistoia in continuità con i robot, già presenti, che trasportano vassoi per il pranzo e stoviglie da lavare, biancheria pulita e vari altri materiali in tutti i setting. Nel caso specifico insieme alla sanificazione meccanica facciamo felici anche i bambini", queste le parole della dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del presidio e della rete ospedaliera aziendale.

Da evidenziare – fa sapere l’azienza sanitaria – che le due novità rispettano pienamente gli standard igienico sanitari attesi a cui la direzione sanitaria del presidio presta da sempre particolare attenzione a tutela dei degenti e nel rispetto delle normative in materia.