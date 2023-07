Arriva l’estate africana La nostra provincia sarà da bollino rosso La salvezza in quota

L’estate africana scalda i motori: quella in arrivo sarà di gran lunga la fase più calda dell’anno e durerà, con ogni probabilità, almeno fino a giovedì. Le temperature massime in pianura sono previste attorno ai 38 gradi centigradi per i prossimi pomeriggi. Il caldo arriverà anche in montagna: si toccheranno i 30 gradi anche sui mille metri di quota. Per un po’ di refrigerio durante il giorno, insomma, bisognerà raggiungerà almeno la quota del passo di Abetone, ammesso che basti. Sarà caldo record? Probabilmente no: i valori over 40 non dovrebbero essere toccati sul nostro territorio. Per contro, però, l’ondata di caldo sarà piuttosto persistente su Pistoia e dintorni. La prima vera fiammata di rovente aria sahariana sarà dovuta ad un’improvvisa estensione dell’anticiclone africano proprio verso il Mediterraneo: una dinamica che un tempo era estremamente rara in Europa (e in Toscana) ma che è via via diventata più frequente in questi anni di cambiamento climatico. Conferma questa situazione anche il Lamma (acronimo per Laboratorio di meteorologia modellistica ambientale, ente scientifico della Regione Toscana).

"Sono sempre state registrate le ondate di calore in estate nel Mediterraneo – affermano i meteorologi –. Solo che nel passato queste avvenivano con una minore frequenza: parliamo di una volta ogni due estati, in media. In questi ultimi anni, invece, se ne registrano almeno due ogni estate di media". Il caldo africano picchierà duro in Toscana, ma altrove andrà anche peggio: "I picchi termici dell’ondata di calore andranno a colpire il sud Italia e la Sardegna, mentre il nord sarà meno coinvolto". La Toscana, insomma, si troverà comunque sotto il tiro delle correnti africane ma senza temperature record. Attenzione però all’afa: la provincia di Pistoia potrebbe risentire, almeno per i primi giorni della settimana, di una brezza diurna proveniente da ovest che in parte mitigherà la calura. Per contro, però, nell’aria aumenterà il livello di umidità, dando luogo a pomeriggi di caldo opprimente e afoso. In questa fase di alta pressione di origine africana non ci sarà spazio sulla nostra provincia, almeno fino alla fine della prossima settimana, per temporali o precipitazioni di sorta. Se le persone devono rassegnarsi a subire pomeriggi roventi e (chi può) accendere il climatizzatori, per le piante e l’agricoltura quella in arrivo non è un’onda di caldo particolarmente preoccupante: si tratta, infatti, della prima settimana di vero caldo africano, a seguito di un giugno lievemente più caldo della media ma particolarmente piovoso.

Il discorso cambierebbe se l’ondata di caldo di una settimana durasse due o tre, ma per questo dobbiamo attendere gli aggiornamenti dei bollettini meteorologici nei prossimi giorni. Dopo, appunto, cosa succederà? I modelli previsionali prevedono un lieve abbassamento delle temperature in quota a partire da giovedì. Ciò, però, non si tradurrà immediatamente con un calo anche in pianura. Anzi: appare molto probabile che per tutta la prossima settimana difficilmente avremo temperature massime sotto i 3435 gradi. Non a caso luglio, a Pistoia, è statisticamente il mese meteorologicamente più caldo e stabile dell’intero anno.

Francesco Storai