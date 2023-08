Arriva la nuova palestra Costerà due milioni e servirà per scuole e società sportive

E’ pronto ed ha avuto tutte le autorizzazioni necessarie il progetto definitivo della nuova palestra che sarà utilizzata dalla scuola elementare Nerucci, dalla vicina scuola dell’infanzia e anche dalle società sportive del territorio. La struttura, del costo di 2milioni e 70mila euro, sarà finanziata con i fondi del Pnrr ottenuti dal Comune di Montale. I soldi del Pnrr sono relativi alla missione "Istruzione e ricerca" ed in particolare al Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole. Il progetto definitivo intitolato "Nuova infrastruttura sportiva per la scuola primaria G. Nerucci" è stato redatto dallo studio di ingegneria "Ert Studio Consorti-Consigli ed altri" che ha vinto la gara per l’assegnazione per un compenso di 55.595 euro. Una volta ricevuto il progetto definitivo dallo studio incaricato il Comune ha promosso una "Conferenza dei servizi decisoria" per ottenere tutte le autorizzazioni da una quindicina di enti interessati, dai Vigili del Fuoco al Coni, dalle società dei servizi (Alia, Publiacqua ed altre) fino all’Arpat. La conferenza si è chiusa, senza che nessun ente facesse rilievi particolari, il 30 luglio scorso e quindi il Comune dispone ora di tutte le autorizzazioni e nulla osta necessari per procedere alle ulteriori fasi progettuali e realizzative della nuova opera. La palestra sorgerà nell’area attualmente a verde di pertinenza dei due edifici scolastici della Primaria Nerucci e della scuola dell’infanzia (ex asilo nido) frequentata dagli alunni di Stazione. L’impianto mira a colmare la carenza di spazi per l’attività motoria di cui soffre da tempo la scuola primaria Nerucci, ma anche a soddisfare una sempre crescente richiesta da parte di società sportive del territorio per la cui attività ormai non è più sufficiente la palestra comunale di via Coppi nella zona sportiva. Per soddisfare le due esigenze senza che vi possano essere sovrapposizioni o problemi di accessibilità il progetto prevede due ingressi distinti per le scuole, che saranno collegate alla palestra da un percorso coperto, e per le società sportive esterne. Anche gli spogliatoi e i servizi saranno separati per i due tipi di utenza. La palestra avrà una superficie interna di 400 metri quadrati che saranno sufficienti a ospitare sia attività di minibasket (con un campo omologabile fino alla categoria esordienti) sia attività di pallavolo. A bordo campo è prevista anche una piccola tribuna. L’edificio sarà dotato di un impianto fotovoltaico e di tutti gli altri accorgimenti per l’efficientamento energetico. La variazione di bilancio che prevedeva la realizzazione dell’opera è stata approvata in consiglio comunale sia dal centrosinistra che dal centrodestra. La nuova palestra si aggiunge a una serie di investimenti sugli edifici scolastici compiuti dall’Amministrazione Comunale. Si sono conclusi da poco i lavori di miglioramento sismico della scuola primaria Nerucci con una spesa di 660mila euro (400mila da un contributo della Regione e 260mila dalla Fondazione Caript). Sono stati attuati, anno dopo anno, interventi di efficientamento energetico (infissi e cappotto termico) della scuola dell’infanzia di via Rodari (ex asilo nido) con un contributo statale di 450mila euro (90mila euro per ogni anno). Inoltre sono iniziati da poco i lavori di miglioramento sismico della scuola primaria Vannucci di Tobbiana.

Giacomo Bini