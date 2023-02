Arriva il Carnevale di Cantagrillo

Domenica prossima, 19 febbraio, in piazza Vittorio Veneto, a Casalguidi, si terrà l’edizione 2023 del Carnevale di Casalgrillo, dedicato ai ragazzi e ai bambini per festeggiare in allegria i giorni più colorati dell’anno. Ci saranno tanta musica, truccabimbi, giochi e merende in abbondanza. Soddisfatta l’assessore alla cultura Ilaria Gargini: "Il Carnevale di Casalgrillo 2023 nasce sotto gli auspici migliori. Il Comune assicura il patrocinio, ma in qualità di assessore, voglio ringraziare tutti coloro che si stanno adoperando per la manifestazione: il Comitato dei genitori dell’Istituto Comprensivo Fermi, l’associazione Casale nel Cuore, l’associazione Pisaneschi e la Pro loco di Casalguidi e Cantagrillo".