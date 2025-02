Arrestati i pendolari delle truffe agli anziani

Dalla Campania in Toscana, nelle Marche e nel Veneto. Una banda organizzata, specializzata nel mettere a segno truffe agli anziani, tramite la nota tecnica del finto incidente e la richiesta di soldi per aiutare il presunto familiare coinvolto. Sono state eseguite quindici misure cautelari, tra arresti in carcere e ai domiciliari, per altrettanti soggetti, tutti di origine campana. L’indagine partita dalla Procura di Napoli è stata poi trasferita a Pistoia, per competenza, dal momento che il primo dei fatti sarebbe avvenuto nel luglio scorso a Montale.

All’epoca a finire nella trappola dei malviventi un’anziana che viveva da sola. I banditi l’hanno contatta al telefono, informandola che il figlio aveva avuto un incidente d’auto e che aveva bisogno urgente di soldi. Poi, dopo averne carpito la fiducia, si erano presentati alla sua porta ed erano entrati in casa. A quel punto, era scattato il raggiro: con una scusa, e distraendola, erano riusciti a farsi consegnare 300 euro in contanti, ma soprattutto l’oro e i gioielli che la donna aveva in un cassetto della casa. Poi si erano dati alla fuga e solo dopo qualche ora l’anziana si era resa conto del furto e aveva chiamato i carabinieri. Ora la banda è stata fermata. Gli atti di indagine sono passati sotto la competenza della Procura di Pistoia. A breve sarà fissata l’udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio.

I malviventi si spostavano per mettere a segno le truffe. Moltissime le estorsioni ai danni quasi sempre di persone anziane: a Napoli, a Pistoia, a Pesaro e a Verona.