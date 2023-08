Arpat rassicura sul Cassero "Controlli sempre eseguiti" La giunta: "Basta allarmismi"

"Invitiamo a non creare allarmismi. Anche perché, se le analisi sulla discarica del Cassero avessero segnalato dati preoccupanti per la salute pubblica e per l’ambiente, sarei stato il primo ad esserne informato. I cittadini possono stare tranquilli". Lo afferma il sindaco Piero Lunardi replicando alla referente di Serravalle Civica, Elena Bardelli. Il mese scorso, Bardelli aveva fatto sapere di non aver avuto modo di reperire gli esiti delle analisi effettuate dal personale tecnico di Arpat negli ultimi cinque anni nell’area della discarica, invitando l’Amministrazione a renderli noti. A seguire è arrivata una nota dell’agenzia regionale, che precisa come il sito non abbia fatto registrare criticità degne di nota.

Arpat ha fatto sapere di aver effettuato regolarmente controlli ordinari e straordinari, per tutto il lasso di tempo indicato: nel 2018, il monitoraggio sull’impianto si è concentrato principalmente sul confronto fra i dati analitici sulle acque ottenuti dal laboratorio di Arpat e quelli del Cnr incaricato da Pistoiambiente srl (ex gestore dell’impianto di gestione rifiuti). E non sono emerse variazioni significative fra i riscontri ottenuti dai due laboratori. Sopralluoghi aggiuntivi sono poi stati effettuati dai tecnici nel 2019, a seguito delle segnalazioni da parte della cittadinanza di maleodoranze provenienti dalla discarica, conclusi con la predisposizione di procedure giornaliere di copertura rifiuti più efficaci ad eliminare il disagio. Nel settembre del 2021, su richiesta della regione Toscana, Arpat ha realizzato campionamenti straordinari delle acque sotterranee, dai quali non sono emerse anomalie nelle concentrazioni dei parametri chimici indicatori di possibili fenomeni di contaminazione.

A partire dallo scorso febbraio, Arpat ha infine programmato altre attività come la verifica della gestione della discarica, dei rifiuti in ingresso e delle coperture, nonchè la valutazione degli odori presenti nei pressi dell’impianto di gestione rifiuti e del biomonitoraggio lichenico. E in questo caso, i dati dovrebbero essere pubblicati quando le operazioni saranno concluse. "Il compito di Arpat è quello di verificare tutti gli aspetti ambientali – chiude il vicesindaco Federico Gorbi – anche quelli relativi alla discarica del Cassero. E per quanto ci riguarda, abbiamo piena fiducia nel loro operato".

Giovanni Fiorentino