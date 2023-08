Arpat, controlli sullo Stella Miasmi, scarichi e ristagni "Il torrente sta soffrendo"

Un "ristagno d’acqua con colorazione anomala ed emissioni odorigene riconducibili a sostanze organiche in degradazione", con tutta probabilità dovuto ad utenze domestiche non ancora collegate alla pubblica fognatura. Questo è quanto emerso nei giorni scorsi dalle analisi condotte a Masotti dal personale tecnico di Arpat, relative alla stato delle acque del torrente Stella. Un sopralluogo attivato dalla sala operativa della Protezione civile, con il supporto della polizia municipale. Sono state predisposte innanzitutto predisposte le prime analisi, che hanno rilevato nelle acque un ph di 7,5, una conducibilità 1.032 µsiemens per centimetro e ossigeno pari a 0,2 milligrammi per litro e 3 per cento.

Dati che secondo Arpat confermano la "scarsa presenza di afflusso di acqua", dovuta al periodo estivo particolarmente torrido, con anossia (ovvero mancanza quasi totale di ossigeno) aggravata da un possibile afflusso di "acque di origine civile" nello Stella con apporto di carico organico. E sarebbe proprio quest’ultimo il motivo alla base dei miasmi rilevati. Oltre a ciò, i tecnici Arpat hanno verificato nel ristagno sopracitato alcuni fenomeni di degradazione dei vegetali, in grado di potenziare i cattivi odori.

Una seconda indagine, condotta a circa un centinaio di metri di distanza dal luogo della prima prima, non ha invece riscontrato la medesima criticità, che apparirebbe quindi circoscritta. I tecnici di Arpat hanno infine inviato gli esiti del sopralluogo al Comune di Serravalle e a Publiacqua, chiedendo di verificare la presenza di scarichi civili non allacciati al depuratore o alla fogna in generale.

"La priorità sarà quella di capire l’origine di questi scarichi che sono stati segnalati – ha commentato il vice sindaco Federico Gorbi, riflettendo sui dati e sulla situazione emersa dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale dopo questo nuovo sopralluogo – è già stata avviata una ricerca in tal senso, con la collaborazione della cittadinanza: scriveremo ai cittadini per fare il punto circa le utenze non allacciate alla fognatura. E in base ai riscontri ottenuti, verranno effettuate in un secondo momento una serie di verifiche sul posto". Sarebbe questo il primo doveroso e logico passaggio da fare per arrivare a una soluzione.

G.F.