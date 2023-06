"Arcobaleno d’estate" Stasera brindisi in quota sulla cima del campanile

Un tintinnio di calici che risuona dalla vetta straordinariamente bella del campanile di piazza del Duomo per dare il benvenuto alla nuova stagione. È fissato per stasera alle 19 l’appuntamento dell’"Arcobaleno d’estate", manifestazione promossa dalla Regione Toscana e dal quotidiano Qn – La Nazione che animerà le zone di diffusione del nostro giornale fino al 24 giugno, la cui appendice pistoiese è promossa da Confcommercio.

In particolare l’associazione ha organizzato un brindisi sul campanile gentilmente concesso per l’occasione, per celebrare l’arrivo della nuova stagione e tutte le opportunità che la stessa porta in dote. A salire fino alla cima di un luogo simbolico saranno rappresentanti della vita istituzionale, culturale e associativa della città. Insieme al presidente di Confcommercio, Gianluca Spampani, e al direttore Tiziano Tempestini, ci saranno il sindaco Alessandro Tomasi, gli assessori Alessandro Sabella e Gabriele Sgueglia, il presidente della provincia Luca Marmo, il presidente della Fondazione Caript Lorenzo Zogheri, l’Arciprete Don Luca Carlesi, rappresentanti della Giostra dell’orso e della redazione pistoiese de La Nazione.

L’appuntamento, che nasce per lanciare la stagione estiva, si propone di riscoprire le bellezze toscane costruendo eventi che abbinano visite guidate, esperienze culturali, percorsi in natura, musica e degustazione di prodotti tipici.

Questa undicesima edizione, in particolare, si tingerà del colore verde, sintomo di natura e sostenibilità. "L’estate – si legge nella nota di Confcommercio – è per definizione la stagione del turismo, delle attività all’aria aperta, della socialità diffusa. Saluteremo il suo arrivo nel giorno del solstizio, pronti ad accogliere le sfide e le occasioni che questo nuovo tempo ci propone".

L’iniziativa fa il paio con gli ultimi appuntamenti di programmazione comunale inseriti nel calendario della Festa europea della musica: alle 18, un’ora prima del brindisi, sotto le Logge del Palazzo Comunale andrà in scena il coro etnico Agorà diretto da Daniela Dolce con le sue melodie dal mondo, mentre dalle 21, in piazza della Sala, la festa proseguirà con l’esibizione della Fabrizio Berti Jug Band. Ma prima ancora, alle 17, nella Galleria Nazionale di via Atto Vannucci "Festa della musica in Galleria" che vedrà l’esibizione degli allievi e delle allieve delle scuole di musica pistoiesi.

Gli eventi "Arcobaleno" proseguiranno nei prossimi giorni in altre zone della nostra regione; il dettaglio è consultabile su www.visittuscany.com. Il programma è supportato da Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, con la partecipazione delle diverse categorie economiche.

l.m.