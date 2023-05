Appuntamento con l’antico vernacolo pistoiese Occasione per immergersi nelle tradizioni popolari

Viaggio nel vernacolo pistoiese, supportati dal preziosissimo lavoro di Claudio Gori, in un pomeriggio ricco di spunti e citazioni. L’appuntamento è per questo sabato (ore 17.30) al Museo delle tradizioni popolari a Saturnana (via di Saturnana) organizzato dall’Associazione per il Laboratorio di Saturnana Odv a partire dalla pubblicazione da poco uscita per Settegiorni dal titolo "Co’ discorsi ‘un si frigge", parte della più ampia collana "Pistoia in vernacolo". Durante la serata due attori reciteranno i sonetti scritti fra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento da autori pistoiesi nel nostro vernacolo: da Policarpo Petrocchi che descrive i carbonai che andavano a lavorare in Maremma a "Peo"(Egidio Ricceri) che protesta contro la povertà e il privilegio, dal chimico-farmacista Luca Zei che mette in scena l’ansia di cambiamento che agitava la società, a Virgilio Gozzoli che dà prova del suo spirito beffardo e ribelle. Sorprendenti saranno anche i sonetti in vernacolo dedicati alla passione di Cristo, apparsi sul giornale "Il Popolo Pistoiese" in occasione della Pasqua del 1896. Ma soprattutto, nella serata sarà dato spazio ad "Annarima", cioè Marianna Agostini, unica donna che abbia composto sonetti in vernacolo pistoiese, nei quali la Pistoia dell’epoca è descritta con un tocco tutto al femminile. Le poesie saranno introdotte e accompagnate da immagini proiettate su un grande schermo. La serata, che si svolge in collaborazione con il circolo Arci di Saturnana, inizierà alle 17.30 con le letture poetiche e continuerà alle 19 con un’apericena con piatti tipici della cucina pistoiese. Per partecipare alla serata, apericena inclusa, è necessaria la prenotazione (347.2442509, Maurizio; 328.2794785, Beatrice; 333.8264415). Il costo è di 10 euro per gli adulti, 5 per i bambini.

Linda Meoni