Appuntamento col cinema sotto le stelle in città Gli spettacoli in programma questa settimana Questa settimana, nell'arena di Porta al Borgo a Pistoia, potrai assistere a film come "Elemental", "Eo", "Daliland", "Non così vicino", "Scordato", "Indiana Jones e il Quadrante del Destino" e "Passeggeri della notte". Un'occasione imperdibile per godere di grandi classici!