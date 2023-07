Approvato il piano per il colosso Fendi "Ma serve una viabilità alternativa"

Due giorni fa, il consiglio comunale ha approvato le controdeduzioni al piano operativo, per un documento che andrà a delineare la Serravalle del domani. Un passaggio propedeutico, fra le altre cose, all’arrivo annunciato di Fendi sul territorio comunale. E proprio alla luce del probabile aumento del traffico (partendo da camion e tir) che quest’ultima novità comporterà in futuro, il sindaco Piero Lunardi (foto) ha lanciato un invito alla Provincia e al Comune di Pistoia a confrontarsi su come ripensare la viabilità nella zona di Bonelle e della Vergine. Questi gli ultimi sviluppi della "questione Fendi". Adesso l’architetto del Comune dovrà provvedere ad eventuali modifiche cartografiche sulla base di quanto approvato, con l’atto che tornerà quindi in aula per poi essere inviato in Regione. Il percorso dovrebbe quindi chiudersi entro il prossimo novembre. "Tutto sta andando come previsto – ha commentato Lunardi – anche per quanto concerne il piano operativo, è stato a mio avviso svolto un ottimo lavoro, rispettando i "diktat" di Regione e Soprintendenza". La zona di Ponte Stella nella quale il "brand" costruirà il nuovo insediamento (che sarà diviso in settori destinati alla produzione, alla logistica e agli uffici) si estende complessivamente per 45mila metri quadrati, ma di questi "solo" 28mila dovrebbero essere effettivamente occupati dal marchio della moda. Resteranno quindi, sulla carta, altri 17mila metri quadri potenzialmente a disposizione di altre imprese intenzionate a trasferirsi in loco.

L’azienda italo-francese realizzerà in via del Redolone un polo produttivo e logistico capace di impiegare oltre duecento addetti. E se tutto ciò sembra promettere ripercussioni positive sull’occupazione e sull’economia, dall’altra parte potrebbe avere risvolti negativi per quanto concerne il traffico. Per questo, Lunardi ha invitato il Comune e la Provincia di Pistoia ad un futuro incontro volto a rivedere e ad armonizzare la circolazione veicolare nelle aree adiacenti al futuro sito. "Già adesso, in alcune fasce orarie, si creano ingorghi – ha fatto presente – si parla da tempo di una viabilità alternativa". Fendi dovrebbe inaugurare il nuovo complesso produttivo all’inizio del 2025, nella migliore delle ipotesi.

Giovanni Fiorentino