Approvato il bilancio previsionale 2023

La notte ha portato... il bilancio previsionale. Dopo tre giorni di confronto in aula, 15 ore di discussione dei 177 emendamenti presentati dalle minoranze e quasi sei ore di dibattito generale (con 23 interventi di consiglieri di maggioranza e opposizione), alle due del mattino di ieri il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2023. Bilancio di cui abbiamo abbondantemente parlato in questi giorni, dando notizia dei punti salienti e delle polemiche più accese (con le opposizioni particolarmente agguerrite). Approvazione ovvia, come naturale che sia: 21 voti favorevoli (Fratelli d’Italia, Ale Tomasi Sindaco, Fi-Udc-Pistoia Civica, Amo Pistoia e Lega), 12 voti contrari (Partito Democratico, Pistoia Ecologista Progressista e Civici Riformisti) e nessun astenuto. "Si tratta del primo bilancio di previsione del nuovo mandato e lo abbiamo affrontato in termini positivi ma senza mai nascondere le problematiche del contesto particolare che ci troviamo a vivere, già avvertite nelle variazioni al bilancio 2022-2024 – ha spiegato l’assessore Margherita Semplici –. Le difficoltà legate ai costi energetici, affrontate anche dalle nostre imprese e dalle famiglie, penalizzate da rincari, inflazione e incertezza, hanno portato l’Amministrazione a impostare ancora una volta il bilancio in termini di rigore, ma anche di garanzia del mantenimento degli elementi...