Apprendista commerciale e attività in cooperativa

Per azienda del settore illuminazione si ricerca un/a apprendista addetto/a tecnico commerciale. Si richiedono competenze informatiche di base. La risorsa si dovrà occupare di attività di render e vendita. Possesso patente B. Preferibile diploma di maturità. Si offre contratto di apprendistato con orario full time. Sede di lavoro: Monsummano Terme. Per maggiori informazioni e candidature contattare Cristina Baldi al 328 8365826 o, via e-mail, a [email protected]. Cooperativa della provincia di Pistoia, invece, offre posizioni lavorative nella gestione di attività legate all’autonomia e alla socializzazione in favore di minori portatori di disabilità. Diploma o laurea attinente. Preferibile esperienza. Patente B. Part time. Per candidarsi contattare l’azienda al 058541413 oppure 340 5694262. E-mail: [email protected]

