Appennino pistoiese, la neve ci sarà: "Piste al massimo per le feste"

Pistoia, 17 dicembre 2023 – Il meteo degli ultimi giorni non ha favorito la neve. Ma nonostante acqua e vento, l’ultima domenica prima delle vacanze di Natale e non è del tutto compromessa. Dal comprensorio della Doganaccia, Ronni Ceccarelli: "Siamo aperti con un paio di piste, ma stiamo sparando e speriamo che stanotte (ieri) faccia abbastanza freddo da aprire un’altra pista. Il freddo delle prossime giornate, salvo imprevisti, ci metterà in condizione di fare un Natale entusiasmante. Perchè una giornata sulla neve scalda il cuore".

Ci sono anche sconti speciali con il Multipass Abetone per i donatori dell’Avis Comunale Montagna Pistoiese (Foto di repertorio AcerboniFotoCastellani)

Giampiero Danti non nasconde qualche preoccupazione, ma mantiene una visione positiva: "Il vento ha portato via tanta neve, è piovuto troppo e ci sono problemi d’innevamento, ma basta poco per tornare alla situazione ottimale, appena cala il vento si ricomincia a sparare e si scia, i campini sono aperti di sicuro e sul resto dipende da questa notte (ieri), ma sono fiducioso. Per il periodo delle feste invece le piste saranno al massimo, complice il freddo previsto nei prossimi giorni".

Molte le iniziative di solidarietà: Gaia Fabeni, presidente dei Donatori Avis Comunale Montagna Pistoiese: "Il Multipass Abetone ha concesso uno sconto di 2.50 euro sul Giornaliero Feriale e di 4 euro sul giornaliero festivo a chi mostrerà il tesserino Avis del gruppo Avis Comunale Montagna Pistoiese al momento dell’emissione del biglietto. Quindi se sei un donatore sciatore approfittane e lanciati nel divertimento! Se invece sei un donatore che non ha mai sciato, potrebbe essere il momento di iniziare!".

Anche la cultura farà la sua parte: oggi alle 17 nella sala polivalente della Scuola Primaria, Clarissa Tonarelli presenta il libro "Michelino, quel dal lat…" alla presenza del protagonista, Michele Stefani, nativo di Madonna di Campiglio, che ha sciato agonisticamente con Gustavo Thoeni, oggi allenatore. L’autrice lo ha conosciuto nel 2018 nell’ambito di una celebrazione di Zeno Colò, rimanendo affascinata dalla storia del "figlio del lattario", questa era l’attività del piccolo Michele, paragonandolo al boscaiolo Zeno Colò, idealmente uniti dall’umiltà e dalla grande determinazione.