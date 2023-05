Appalti pubblici, mercato da ’big’ "Le piccole imprese tagliate fuori"

PISTOIA

Le gare di appalto rappresentano, per le piccole e medie imprese, una vera e propria scalata. Anche a Pistoia. È questo il tema portato avanti dalla Cna Toscana centro che ha coinvolto imprese e autorità locali in un dibattito complesso sulla questione. Il convegno ieri a Prato con i maggiori rappresentanti dell’imprenditoria che si sono ritrovati per discutere delle complessità attuali. La Cna Toscana centro ha presentato i dati locali. "Il 67% degli appalti è concentrato sulle grandi imprese, le micro imprese, che sono oltre il 96% del totale delle imprese italiane, possono accedere solo al 17% del mercato degli appalti pubblici, e la quota che riescono effettivamente ad aggiudicarsi non supera il 5% del valore complessivo di questo mercato – è stato spiegato dai relatori –.Questi, sono solo alcuni dati emersi dall’ultima indagine dell’Osservatorio nazionale Cna sul mercato degli appalti pubblici".

Non solo, l’Osservatorio Cna ha analizzato circa 30 bandi che hanno riguardato Prato, Pistoia e Calenzano, sul cui territorio si conferma una scarsa propensione delle stazioni appaltanti a suddividere in lotti. Un dato che fa emergere la difficoltà imprenditoriale. "Solo il 10% dei bandi viene suddiviso in lotti e meno del 10% dei bandi esaminati contiene una motivazione in caso di mancato frazionamento. Ciò scoraggia la partecipazione delle pmi al mercato degli appalti pubblici, senza contare la difficoltà delle stazioni appaltanti territoriali ad introdurre clausole di carattere premiale nei bandi a tutela delle pmi – è stato detto dalla Cna –. Altra nota dolente poi è la partecipazione in forma aggregata agli appalti: a Prato e Pistoia meno del 30% dei bandi prevede specifici requisiti di accesso per la partecipazione di forme aggregate quali i consorzi di imprese artigiane ma spesso vengono utilizzate formulazioni che non ne favoriscono la partecipazione.

Detto questo però, un’unica nota positiva c’è: se a livello nazionale, infatti, il 30% delle procedure si svolge ancora in modalità cartacea con buste sigillate inviate per raccomandata, tre stazioni appaltanti su 10 garantiscono la piena trasparenza delle informazioni di gara (fonte di pubblicazione del bando), ben quattro stazioni appaltanti su 10 non pubblicano alcun dato relativo all’aggiudicazione (data di aggiudicazione, totale delle imprese che hanno presentato offerte, percentuale di ribatto aggiudicata, soglia di anomalia), per quanto riguarda Prato e Pistoia sul piano della trasparenza e della digitalizzazione questo territorio si dimostra si dimostra più virtuoso di altri visto che tutti i Comuni dal 2019 utilizzano in gran parte la piattaforma Start della Regione Toscana per espletare le gare pubbliche.

Sono intervenuti all’interessante dibattito di ieri: Leandro Vannucci, presidente Citep; Claudio Bettazzi, presidente Cna Toscana Centro; Marco Capozi, responsabile Relazioni istituzionali Cna nazionale e coordinatore dell’Osservatorio; Antonio Chiappini, presidente Costruzioni Cna Toscana. Dopo l’incontro è stata organizzata una tavola rotonda con Riccardo Castellucci, presidente Costruzioni Cna Toscana Centro; Leonardo Cialdi, assessore al Comune di Pistoia; Valerio Barberis, assessore al Comune di Prato; e l’onorevole Erica Mazzetti, in qualità di componente della VII Commissione ambiente, territorio, lavori pubblici. Tutti insieme per fare il punto della situazione interprovinciale descrivendo le criticità da risolvere per il bene delle imprese, e non solo.

